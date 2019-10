Judith Jensen aus Heddesheim singt weiter

Sängerin Judith Jensen bei „Voice of Germany“. © SAT.1/ProSieben/André Kowalski

Hans-Jürgen Emmerich

Bei „Voice of Germany“ ist sie ausgeschieden, doch ihr Leben für die Musik geht weiter: Judith Jensen (22) aus Heddesheim hat ihr Aus am Donnerstag live im Fernsehen bei Sat 1 verfolgt. „Im ersten Moment war es schwer zu realisieren“, gesteht sie am Tag danach im Telefonat mit dem „MM“, „aber ich hatte das ja schon einmal erlebt.“ In der vorangegangenen Runde war

...