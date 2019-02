Jugendaustausch mit Frankreich

Von Montag, 29. Juli, bis Montag, 5. August, ist in Heddesheim wieder eine Jugendgruppe aus dem Partnerkanton Nogent-le-Roi zu Besuch. Die Jugendlichen im Alter von zwölf bis 17 Jahren werden in Gastfamilien untergebracht. Wer einen der Besucher für die Zeit des Aufenthalts aufnehmen möchte, kann sich über die Homepage der Gemeinde unter www.heddesheim.de anmelden. Ein Link in der Nachricht „Jugendaustausch mit Nogent-le-Roi 2019“ führt zum Meldebogen.

Bewerben können sich Heddesheimer Familien mit Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren, die eine weiterführende Schule besuchen. Das Heddesheimer Betreuerteam stellt für den Besuch ein abwechslungsreiches Programm zusammen. Ansprechpartnerin für weitere Informationen ist im Rathaus Jasmin Hohmann, Telefonnummer 06203/10 12 78, oder E-Mail, jasmin.hohmann@heddesheim.de. red

© Mannheimer Morgen, Freitag, 15.02.2019