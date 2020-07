Jugendliche fahren in die Kletterhalle

Im Rahmen des Jugendferienprogramms organisiert die Gemeinde Heddesheim am Mittwoch, 19. August, einen Ausflug in die Kletterhalle Bensheim. Teilnehmen können maximal zehn Jugendliche im Alter von 12 bis 17 Jahren. Interessierte können sich per Mail an Sabine Köhler (sabine.koehler@heddesheim.de) anmelden. Anzugeben sind Name und Alter des Kindes sowie E-Mail-Adresse und Handynummer des Erziehungsberechtigten. Die Fahrt erfolgt in einem Kleinbus. Start ist um 8.15 Uhr vor dem Rathaus. Die Rückankunft in Heddesheim ist gegen 12.45 Uhr geplant. Teilnehmer benötigen saubere Sportschuhe (Farbe der Sohle ist egal) und sportliche Kleidung. In einem dreistündigen Kletter- und Hochseilgartenprogramm können die Jugendlichen unter Anleitung der Trainer über sich hinauswachsen und gegenseitiges Vertrauen aufbauen. „Sicherheit steht hierbei selbstverständlich an erster Stelle“, so die Gemeindeverwaltung. red

