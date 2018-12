Jugendrotkreuz nimmt Gäste mit auf eine Weltreise

An die 100 Gäste sind der Einladung zur Abschlussfeier des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) im Heddesheimer Bürgerhaus gefolgt und freuten sich als große „Rotkreuz Familie“ – wie sich die Mitglieder selbst nennen – auf den gemeinsamen Nachmittag. Die aufgestellten Tische waren passend zum zweiten Advent mit Kerzen vorweihnachtlich geschmückt. Auch der fast bis zur Decke ragende Weihachtsbaum trug zur behaglichen Stimmung bei. Das Motto der Feier lautete: „Das Rote Kreuz auf Weltreise“.

„Bevor wir uns auf eine Weltreise mit dem Jugendrotkreuz begeben, möchte ich euch einladen, kurz innezuhalten“, leitete DRK-Vorsitzender Thomas Tuschner seine Begrüßung ein. Die Idee: Die Besucher sollten den eigenen Standpunkt beleuchten und zurückschauen, auf das, was sie hinter sich lassen. Dabei stellte Tuschner Fragen wie: „Bin ich zuverlässig? Schätze ich die Arbeit des Anderen? Traue ich mich auf die Reise?“ Die Kinder, die in der ersten Reihen vor der Bühne ganz gebannt den Worten des Vorsitzenden lauschten, brachten die Leute im Saal zum Lachen: Auf fast jede Frage lautete ihre Antwort „Ja!“ Das erfreute die Mitglieder und Tuschner selbst ungemein.

Beim ersten Programmpunkt standen die „Bambinis“ auf der Bühne. Neben ihnen eine Weltkarte auf der sie mit einem Rotkreuz-Wagen aus Pappe symbolisch von Land zu Land fuhren. „Wir haben in der Gruppe schon über die Grundsätze gesprochen und jetzt machen wir uns auf die Reise“, so Jugendleiterin Ines Tuschner. An jedem Haltepunkt auf der Karte wurde eine Geschichte erzählt. Erwähnt wurden unter anderem Neutralität, Unabhängigkeit und Frewilligkeit. Die Begriffe erklärten die Sechs- bis Achtjährigen dann selbst.

Beifall nimmt keine Ende

Der nächste Auftritt war eine schöne Überraschung, die für heitere Stimmung sorgte: die DRK Mitglieder Sofia (6) und Lucia (10) präsentierten mit ihren Freundinnen Flamenco-Tänze. Mit ihren roten langen Rocken und faszinierenden Choreographien zogen sie alle Blicke auf sich. Der Beifall nahm kein Ende. Alle Kinder und aktive Mitglieder erhielten jeweils ein großes Duschhandtuch als Geschenk. „Wir sind sehr stolz auf unsere sehr aktive Jugend“, freute sich Thomas Tuschner.

Nach einer Kaffee- und Kuchenpause, bei der der Sportfischerverein eine große Hilfe war, wurden die langjährigen Vereinsmitglieder geehrt. Monika Polet erhielt mit der Henry-Dunant-Medaille in Silber eine Sonderehrung für ihre lange Tätigkeit in der Kleiderkammer (wir berichteten). Auch Sozialarbeiter Andreas Böhm übergab ihr ein Geschenk der Gemeinde.

Die Kinder und Jugendlichen übernahmen das Programm im weiteren Verlauf und versorgten alle Gäste mit interessanten Informationen und viel Unterhaltung. kata

