Jumelage-Geburtstag 2019 wird in Nogent-le-Roi gefeiert

„Heute wollen wir sie wieder auf den aktuellen Stand bringen“, sagte Heddesheims Bürgermeister Michael Kessler bei der Begrüßung zu den Mitgliedern der Partnerschaftskommission. Wichtigster Punkt war das 45-jährige Bestehen der Partnerschaft, das vom 12. bis 14./15 Mai 2019 im Kanton Nogent-le-Roi gefeiert wird. 14. und 15 Mai deshalb, da am Sonntag ein Bus nach Heddesheim zurückfährt, damit Schüler und Bürger, die am Montag wieder zur Schule oder zur Arbeit müssen, das Fest mitgestalten und feiern können.

Der zweite Bus tritt die Heimreise am Montagvormittag an. Dazu kommt wieder eine Anzahl von Pkw-Pendlern. Insgesamt werden mit 130 Heddesheimern gerechnet, die bei der Feier am Nationalfeiertag der Franzosen dabei sein wollen. Dabei ist eine etwa 10-köpfige Radfahrgruppe, die die 600 Kilometer lange Strecke zurücklegen wird. Alle Heddesheimer werden wieder in Gastfamilien untergebracht, eine der Besonderheiten der Partnerschaft.

Hauptamtsleiter Julien Christof stellte das bisher geplante Festprogramm vor. Der offizielle Teil beginnt am Samstagmorgen mit der feierlichen Unterzeichnung der Jubiläumsurkunde in Villemeux. Der Nachmittag gehört dem Sport und dem Zusammensein mit den Gastfamilien. Der Festabend findet in Nogent-le-Roi mit einem gemeinsamen Essen und einem bunten Unterhaltungsprogramm französischer und deutscher Gruppen statt. Mit einem katholischen Gottesdienst am Sonntagmorgen endet das offizielle Jubiläum. Der erste Bus fährt danach zurück nach Heddesheim, während die verbleibenden deutschen Gäste in den jeweiligen Ortschaften, in denen sie untergebracht sind, den Nationalfeiertag mit ihren Gastgebern feiern können. Die Rückreise erfolgt für diese Gruppe am Montagmorgen.

Rückblick auf Jugendaustausch

Jasmin Hohmann berichtete für die Verwaltung über den Jugendaustausch. 36 Heddesheimer Schüler, darunter erstmals Grundschüler, erlebten den Besuch des Asterix- und des Naturparks. Der Höhepunkt war die Visite der französischen Hauptstadt Paris. „Die Gruppe hat viel erlebt und die Tage verliefen ohne Komplikationen“, so Hohmann. 2019 kommen wieder französische Schüler vom 29. Juli bis zum 5. August nach Heddesheim. 18 französische Grundschüler waren 2018 eine Woche in Heddesheim. Unter dem Motto „Alles bewegt sich – alles läuft rund“, waren es erfolgreiche Tage, bestätigte Dagmar Knispel, die Rektorin der Hans-Thoma-Grundschule.

Die Volleyballer nahmen an einem Turnier im Partnerschaftskanton teil, das Treffen des DRK mit der französischen Jugendfeuerwehr fiel aus. Annette Heidenreich, sie unterrichtet Französisch an der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule, arbeitet daran, dass auch eine Schulfreundschaft mit französischen Schüler der gleichen Altersgruppe aufgebaut werden kann. Wie gewohnt kommen zum Weihnachtsmarkt auf den Dorfplatz wieder Freunde aus Nogent-le-Roi, um die Heddesheimer mit Erzeugnissen aus ihrer Regionen kulinarisch zu erfreuen.

„Wir werden jetzt die Teilnehmerlisten verschicken und freuen uns auf schöne Tage in Frankreich“, mit diesen Worten schloss Michael Kessler die Sitzung.

