Junge Bewerber wollen „Teil des Neuanfangs sein“

Der Kommunalwahlkampf in Heddesheim ist eröffnet: Seine Begrüßungsrede zur Kandidatenvorstellung der CDU im Bürgerhaus nutzte der örtliche Parteivorsitzende Rainer Hege zu einem Angriff auf den politischen Gegner. Als er am Morgen in der Zeitung die Forderungen der Grünen gelesen habe, wähnte er sich „beim Starkbieranstich auf dem Nockherberg“, sagte Hege vor rund 70 Zuhörern, knapp 20 davon Gemeinderatsbewerber wie er selbst.

Insbesondere beim Dauer-Wahlkampf-Thema Verkehr redete er sich in Fahrt und verwies etwa eine Herabstufung von Durchgangsstraßen in die Welt von „Grimms Märchen“: „Ohne Ringstraße geht das nicht.“ Die Ortsumgehung könne die Lebensqualität in Heddesheim verbessern, die CDU halte deshalb daran fest, betonte er. Bezahlbaren Wohnraum zu fordern und – wie der Grünen-Fraktionschef – Neubaugebiete abzulehnen, stehe im Widerspruch. Beim Klimaschutz sei die Gemeinde überdies bereits sehr aktiv.

Die Zeichen stehen auf Umbruch

Doch es war bekanntlich der Abend der Kandidaten – und damit nicht zuletzt der „vielen neuen Gesichter auf der Liste“ (Hege). Absicht oder nicht: Die amtierenden Gemeinderäte fassten sich vergleichsweise kurz, während etliche ihrer oft jungen Mitbewerber die Chance, für sich zu werben, ausgiebig nutzten. Zu Recht, schließlich stehen mit dem Ausscheiden von gleich drei langjährigen Fraktionsmitgliedern – Josef Doll, Ursula Brechtel und Hans Siegel – die Zeichen auf Umbruch. „Ich wäre gern Teil dieses Neuanfangs“, warb etwa Lehramtsstudent Yan Bréhéret für sich. 2014 hatte er den Einzug in den Gemeinderat knapp verpasst. Damals stand er auf Platz zwei, diesmal auf Platz vier, da die CDU ihre Liste bekanntlich alphabetisch aufstellt – „harmonisch und ohne Streit“, wie Volker Wittneben anmerkte, der selbst auf dem letzten Platz steht. Wer mag, kann es als Seitenhieb auf die SPD verstehen.

Dem Alphabet folgend, finden die Wähler an der Spitze der CDU-Liste mit Marie-Christin Bach jedenfalls eine weitere junge, gleichwohl in der Jungen Union erfahrene Bewerberin. Mit politischer Erfahrung aufwarten kann ebenso Christine Bode. Erst 2017 nach Heddesheim gezogen, kandidierte sie zuvor bereits für die CDU Ladenburg, deren stellvertretende Vorsitzende sie war.

Generell sind viele der CDU-Kandidaten ehrenamtlich aktiv, wie die Zuhörer an diesem Abend erfuhren. „Ehrenamtliches Engagement muss wieder mehr wertgeschätzt werden“, sagte etwa Fortuna-Vorstand Christoph Schumacher („voller Tatendrang“) – ein Beispiel für viele weitere CDU-Bewerber, denen die Vereine besonders am Herzen liegen. Sicher ähnlich oft genannt: der Erhalt solider Finanzen, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf oder eben das Thema Verkehr. Busunternehmer Holger Schmidt beispielsweise sieht beim ÖPNV „großes Verbesserungspotenzial“.

Dass auch die amtierenden Räte „noch genügend Dampf“ mitbringen, unterstrich Walter Gerwien, der wie Rainer Hege, Martin Kemmet Dieter Kielmayer und Volker Schaaff erneut antritt. Und wie Nicole Kemmet, die die Themenvielfalt im Gemeinderat treffend zusammenfasste: „Zum Schluss steht alles auf der Tagesordnung.“

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 09.04.2019