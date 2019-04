Junge Meister am Flügel

„Auf einem Flügel statt auf einem Klavier zu spielen bedeutet für die Kinder eine Umstellung, die sie großartig gemeistert haben“. Andrés Bertomeu, Leiter der Musikschul-Außenstelle Heddesheim war begeistert am Ende des Konzerts. Es trug, ein wenig irreführend, gleichwohl den Titel Klavierabend; vermutlich aufgrund langer Tradition, reichen seine Anfänge doch zurück bis in die neunziger Jahre.

Neben den Kostproben aus dem Repertoire der Heddesheimer Nachwuchsmusiker gehörte auch die Präsentation von Schülern anderer Außenstellen der Mannheimer Musikschule zum Abend: ein Austausch, der durchaus erwünscht war. Knapp 50 Besucher lauschten nun den vielfältigen Vorträgen der 19 jungen Künstler zwischen acht und 18, angefangen bei Neuling Theresa Ott: Die Achtjährige, die erst seit einem halben Jahr spielt, traute sich mit einem Walzer an den Flügel, gefolgt von Julia Cheng, Robert Alisch und Taiyan Chen.

Ferdinand Freiburg stieg mit einem Diabelli-Allegretto ein, das er vierhändig mit seinem Vater Christopher spielte, bevor er dann bei William Duncombes „Fanfaren-Menuett“ eigenständig weitermachte. Vierhändig spielten auch Ebba Wagner und ihr Lehrer Richard Humburger. Den musikalischen Reigen setzten Julia Neutard, To-Kim Weinacker, Nico Fehres, Stefania Scatova, Ouning Liu, Nele Bundfuss, Lucy Liu, Fulke Jörgensen und Anna Scatova mit der Fantasie d-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart fort. Auch die achtjährige Jenny Zhou spielte ein Mozart-Stück, und zwar das Allegro aus einem frühen Werk, der F-Dur-Sonate. Die kleine Meisterin beeindruckte damit, dass sie das Stück auswendig vortrug.

Nicht nur ihr Spiel machte dem Publikum Freude: Allen jungen Pianisten gelang es, den richtigen Ton zu treffen, mal rhythmisch orientierte, mal klangschöne Passagen der Werke gekonnt zum Ausdruck zu bringen. Später konnte man noch eine musikalische Glanzleistung erleben: Jan Skowron begeisterte sowohl mit der Sonate G-Dur von Ludwig van Beethoven als auch mit Mendelssohns „Lied ohne Worte“ in H-Moll.

Am Ende des Abends begeisterte wiederum ein Duo: Anika Voges an der Klarinette wurde von Margarita Dmitrashina am Flügel begleitet. Die beiden hatten sich die spieltechnisch sehr anspruchsvolle „Sonatina für Klarinette und Klavier“ sowie „Toccatina“ von Jerzy Bauer ausgesucht. Perfekt aufeinander abgestimmt, ständig im Blickkontakt, erhielten die zwei sehr viel Beifall für ihre harmonische Interpretation.

Der Applaus nach 90 Minuten Musik galt allen Künstlern; Thomas Jandl, Sachgebietsleiter Tasteninstrumente, war äußerst zufrieden und lobte seine Kollegen Barbara Wittner-Weiss, Humburger, Reinhard Kleinmichel, Roger Olsson und Ralf Schwarz, die ihre Schüler gut auf den Abend vorbereitet hatten: „Alle Schüler spielten sehr stabil und haben für ihre Verhältnisse das Beste geleistet.“ fase

