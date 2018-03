Junge Pianisten begeistern ihr Publikum

Anzeige

Auch in diesem Jahr durfte man die herausragenden Talente der Musikschule Heddesheim beim Musizieren bewundern. Der schon traditionelle Klavierabend im Bürgerhaus zog wieder viele Besucher an.

Dieses Mal im März, so werde laut Andres Bertomeu das Jahr entzerrt, da im Sommer viele Veranstaltungen stattfinden. Der Leiter der Heddesheimer Musikschule hieß alle Gäste zur „großen Klavierveranstaltung in Heddesheim“ willkommen. „Die Besonderheit ist, dass heute nicht nur Schülerinnen und Schüler aus Heddesheim vorspielen werden, sondern auch aus den verschiedenen anderen Außenstellen, sowie der Hauptstelle in Mannheim“, freute er sich und führte weiter fort: „Es herrscht kein Wettbewerbscharakter, obwohl auch ein Musizierpreisträger mit dabei ist.“

Endlich durfte der erste und an diesem Abend jüngste Pianist an den großen Flügel auf der Bühne. Mit fünf zeitgenössischen, sehr lebendigen Stücken von Karin Groß läutete Robert Alisch den Abend ein. Nicht nur er überzeugte an den Tasten, jeder einzelne Pianist verzauberte die Zuhörer auf seine Art und Weise und entführte in die jeweils eigene Welt. Mal klang diese sehr gefühlvoll, so wie Yirumas Lied „River flows in you“, das Qingqing Huo vorstellte. Mal fast schon hektisch, wie Leo Kuhn bei Johann Sebastian Bachs Präludium zeigte. Leos flinken Fingern konnte kaum einer folgen.