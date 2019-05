Junges Theater spielt im Just

Das Junge Theater Heddesheim, kurz Ju-The, feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. Am Samstag, 25. Mai, 16 Uhr, gibt es daher eine Jubiläumsvorstellung im Heddesheimer Jugendhaus Just. Gezeigt wird das Stück „Schön, dass es euch gibt“, mit dem das Ju-The bereits im Dezember 2011 „Uraufführung“ hatte. Weil inzwischen mehr junge Schauspieler in der Gruppe aktiv sind, wurde das Stück allerdings etwas angepasst. Um das Jubiläum gebührend zu würdigen, präsentiert auch der Heddesheimer Kinder- und Jugendchor unter der Leitung von Sabine Nick ein Rahmenprogramm. Der Eintritt zu der Veranstaltung ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019