Junges Theater spielt „Urlaub mit Vampiren“

Im Jugendhaus Just in Heddesheim haben sich zahlreiche Besucher an einer schaurig-schönen Unterhaltung erfreut. Das dortige Jugendtheater unter der Leitung von Heinz Fleck spielte nämlich sein neues Stück „Urlaub“.

Die Geschichte, die sich hinter diesem harmlosen Titel verbirgt, hat es in sich. Sie handelt von einer alleinerziehenden Mutter, die mit ihren drei Töchtern für eine Woche Urlaub in der „Scream-Villa“ macht. Dieses Gebäude wird aber von drei blutdurstigen Vampirbrüdern vermietet, die nur noch auf den richtigen Moment warten, endlich wieder zubeißen zu können.

Unter dem Einsatz einer Nebelmaschine, zahlreichen künstlichen Gebissen und natürlich einer Menge Tomatensaft wurde daraus eine spannende Vampir-Show in einer kunstvoll gestalteten Kulisse. Gespielt wurde das Stück von Kindern und Jugendlichen zwischen 11 und 15 Jahren, die bereits seit einem halben Jahr jede Woche fleißig für diesen Auftritt proben. Dafür wurden sie am Ende auch mit reichlich Applaus belohnt.