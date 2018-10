Junges Theater sucht Mitspieler

Die Theatergruppe „Ju-The“ – Junges Theater Heddesheim sucht für ihre Weihnachtsaufführung am 9. Dezember im Jugendhaus noch Mädchen oder Jungen im Alter zwischen acht und zwölf Jahren als Mitspieler. Interessierte können einfach freitags, 18.30 bis 20 Uhr, zu den Proben ins Jugendhaus kommen. Eine Kontaktaufnahme ist auch über das Formular auf der Homepage www.ju-the.de oder möglich oder per Mail: Theatergruppe@ju-the.de. Neben den wöchentlichen Proben am Freitag sind bis zur Weihnachtsvorstellung weitere Proben an zwei Samstagvormittagen, 3. und 17. November, geplant.

Auf Einladung des MGV spielt das Junge Theater zudem bei dessen Weihnachtsfeier im Bürgerhaus am 1. Dezember. Das Stück „Der Engelstreik“ soll hier auf die Bühne gebracht werden. Auch dafür freut sich das Ensemble noch um Unterstützung, da an einer Stelle das Bühnenlicht heruntergefahren werden muss. red

Info: Kontakt und weitere Infos unter www.ju-the.de

