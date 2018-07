Anzeige

Was freilich nicht zu widerlegen ist: Die heutigen Mittfünfziger werden auch nicht jünger, also werden irgendwann ganz schön viele ganz schön alt sein. Dass es bis dahin, gemessen an der gesamten Lebenszeit, gar nicht mehr so irre lange hin ist, sorgt für einen der wenigen stillen Momente im Publikum – der Rest ist Lachen, mal mehr, mal weniger laut. Was kommt mit der „Baby-Boomer-Rentner-Schwemme“, und war früher wirklich alles besser? Auf jeden Fall: „Damals gab’s Sache noch net, die gibt’s heit schun nimmeh“.

Der Vergleich früher-heute liefert dem bühnenerfahrenen Mundart-Kabarettisten, seit 1990 bei den „Spitzklickern“, Stoff in Hülle und Fülle. „Mitneivaworschtelt“ hat er Anekdoten aus den Anfängen seiner Bühnen-Karriere in einer Zwei-Mann-Band („Wenn nix mehr geht, mach ich wieder Musik“), wobei freilich nie ganz klar ist, was in schönster Kabarett-Manier nur „ä bissl“ übertrieben oder komplette „Kains fiction“ ist. Letztlich ist das auch egal. Während er Gesellschaftsphänomene und sich selbst („Ich war noch G10“) auf die Schippe nimmt, bedient „De Baby-Boom-Bu“ so ziemlich jeden Humor-Geschmack, von flach bis bitterböse. Wer bei dem einen Gag nicht lacht, tut’s beim nächsten umso mehr. Am Ende spricht der Applaus klar für eine Zugabe, die das gut gelaunte Publikum natürlich auch bekommt.

Rund fünf Monate Vorarbeit stecken in seinem sechsten Solo-Programm, erzählt Kain, und auch jetzt ist der Feinschliff nicht abgeschlossen. Welche Pointe zündet, erfährt der Kabarettist schließlich erst „live“. Die erste Vorpremiere gab es Anfang Juli in Majers Weinscheuer in Schriesheim vor etwa 80 Gästen, die „offizielle“ Premiere steht am 22. Juli in seinem Heimatort Weinheim (Schlosshof) auf dem Programm.

Da fällt ihm ein: Einen Gag hat er in Heddesheim ganz vergessen. Schade. Andererseits: „Könne die Leid nochemol kumme.“

