Kamingitter und Liegestuhl gefunden

19 Erwachsene und drei Kinder kamen dem Aufruf des Bundes für Naturschutz und Umwelt (BUND) Heddesheim nach und sammelten den Müll auf, den gedankenlose Mitbürger achtlos in die Natur geworfen haben. Schon seit mehr als 20 Jahren entsorgen die Naturschützer wilden Müll rund um die Gemarkung. Unterstützt werden die Helfer des BUND von Thomas Forshag und Ruben May vom Heddesheimer Bauhof, der auch die Fahrzeuge zur Verfügung stellt.

Markus Rosenwald ist mit seiner Frau Marion das erste Mal dabei. „Es überrascht mich nicht, was da alles weggeworfen wird“, sagte er. „Mit meinem Hund bin ich täglich unterwegs und sehe, was da wild entsorgt wird“. Er zeigt einen Liegestuhl aus Holz, zahlreiche leere Schnapsflaschen und eine graue Küchenplatte. 500 Meter vom OEG-Bahnhof entfernt, seitlich der Straßenheimer Straße, fand er im Gebüsch zahlreiche, geknackte Fahrradschlösser. „Sie könnten von Fahrraddiebstählen am OEG-Bahnhof sein“, so seine Vermutung. Der Hundehalter wundert sich, dass Frauchen und Herrchen zwar viele leere Flaschen beim Gassi gehen sehen, diese aber liegenlassen“. Deshalb geht er nie ohne eine Tüte mit dem Hund aus dem Haus.

Marlon (neun Jahre) war der jüngste Helfer und von dem vielen Müll überrascht. Im Gewann Hirschländer, Richtung Viernheim, in der Nähe der Baustoff-Recycling Anlage, lag eine richtige „Fundgrube“. Doris Niedermayr erzählte von einem großen Müllhaufen, der auf eine Haushaltsauflösung schließen lässt. „Es wurden Kabelteile, Batterien in den verschiedensten Größen, ein Eisengestell eines Tisches, sowie eine volle Windel eines Erwachsenen gefunden“ informierte Günter Rittscher.

Brillenetui mit Namensschild

Viel Arbeit hatte sich der Eigentümer eines gusseisernen Kamingitters gemacht, um es im Feld zu deponieren. Auch eine gut lesbare Mitgliedskarte des ADAC mit dem Namen eines Mannes lag dabei. Daneben ein Brillenetui, dessen Trägerin ein Namensschild eingeklebt hatte. Beide interessanten Fundsachen wird Susanne Warmuth im Heddesheimer Ordnungsamt abgeben.

„Ein Mitarbeiter unseres Bauhofs leert täglich alle öffentlichen Mülleimer in der Gemeinde und entfernt den Müll auf den Grünflächen“, berichtet Gärtnermeister Thomas Forshag , der die Aktion des BUND koordiniert. Jeden Tag werden auch die Wirtschaftswege vom Müll befreit. „Es ist schon beachtlich, was da jeden Tag zusammenkommt“, sagt Forshag. Mit einem Eintopf im Sozialraum des Bauhofs, den Johanna Fath und Maria Landenberger gekocht hatten, und dem selbst gebackenen Kuchen dankte der BUND den aktiven Helfern. diko

