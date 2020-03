Handysucht – ein neues und weit verbreitetes Phänomen und Krankheitsbild, das in jeder Generation inzwischen an Relevanz gewonnen hat. Deshalb wird dieses Thema auch in der Heddesheimer Karl-Drais-Schule mit Schülern aller Altersklassen behandelt. Am Mittwochvormittag führte der Weimarer Kultur-Express an der Schule das Theaterstück „Online“ für die Sechst- bis Achtklässler auf.

Zwei Schauspielerinnen brachten die Handysucht des jungen Mädchens, Jule, auf die Bühne. Von der Freude über das neue iPhone zum Geburtstag war der Weg bis zum Streit mit der Familie, zum Kontaktverlust mit den Freunden und zu Problemen in der Schule nicht weit. Die Situation spitzt sich immer weiter zu, Jule nimmt heimlich die Kreditkarte ihrer Mutter, steigt aus ihrer Band aus, will sogar von Zuhause ausreißen, als ihre Mutter das WLAN abstellt. Schließlich bleibt ihrer Mutter nichts mehr anderes übrig, als Jule das Smartphone abzunehmen und sie in eine Therapie zu schicken. Dort erkennt die Tochter, wie sehr sie ihrem Umfeld und sich selbst mit ihrem Verhalten geschadet hat.

Stundenlang am Bildschirm

Im anschließenden Gespräch wurde deutlich, dass die Thematik den Schülern keineswegs fremd ist und einige von ihnen zu Hause schon ganz ähnlich über das Smartphone gestritten haben wie Jule und ihrer Mutter im Theaterstück. Alles unter vier Stunden täglicher Bildschirmzeit empfinden die meisten schon als wenig. Einige bekommen aber ein Limit von ihren Eltern gesetzt. „Ich kann mich nicht kontrollieren, das müssen meine Eltern für mich machen“, räumte beispielsweise ein Elfjähriger ein.

Oftmals bekommen die Eltern aber gar nicht mit, welche Tricks ihre Kinder auf Lager haben, um noch mehr Zeit mit den Bildschirmmedien verbringen zu können. „Ich schaue im Bett manchmal die ganze Nacht lang Videos auf meinem Handy an“, gibt ein 13-Jähriger zu. Einige Schüler bezeichnen sich selbst als handysüchtig, andere berichten davon, dass sie es waren, aber nun einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Doch so ganz definieren, ab wann jemand süchtig ist, das schafft keiner.

„Das ist ein sehr gängiges Thema bei uns an der Schule“, bestätigt auch Schulsozialarbeiter Ulrich Biedermann. Er steht diesbezüglich im Kontakt mit Eltern und Schülern und erachtet es als besonders wichtig, im Unterricht mit allen Klassenstufen dieses Problem zu thematisieren. In der Karl-Drais-Schule dürfen die Handys während der gesamten Unterrichtszeit nicht genutzt werden. Jedoch haben fast alle schon einmal erlebt, was passiert, wenn man sich nicht daran hält: Das Handy wird bis Schulschluss weggenommen. Für viele ist das eine harte Strafe.

Die Frage, warum sie überhaupt soziale Medien benutzen, haben sich viele Schüler vorher noch nie wirklich gestellt. Langeweile, die als Hauptgrund genannt wurde, kann man immerhin auch anders vertreiben: Raus gehen, Musik oder Sport machen, auf die Heddesheimer Eisbahn gehen – die Kinder sprudelten nur so vor Ideen, wie man sich ohne Handy, Computer oder Fernseher beschäftigen kann. Auch wenn das ernste Thema spielerisch und lustig aufgearbeitet wurde, war doch die nachdenkliche Stimmung spürbar. „Wir werden auf jeden Fall etwas an unserem Verhalten ändern“, sind sich die Sechstklässler einig. Streit deswegen hatten sie alle schon mal und haben nun erkannt, dass sie es nicht so weit kommen lassen wollen wie das Mädchen im Theaterstück. Einige Schüler sind schon zufrieden mit ihrer Smartphone-Handhabung, andere wollen in Zukunft mehr auf ihre Eltern hören und auch selbst darauf achten, nicht zu einem sogenannten „Smombie“ zu werden.

