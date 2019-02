Karl-Heinz Vierling jetzt Ehrenvorsitzender

„Es geht um unsern Karl!“ Sechzig Jahre Mitglied, Züchter, Vorsitzender, Vize-Vorsitzender, in verschiedenen Ausschüssen und Gremien immer gerne gesehen. All dies trägt einen Namen: Karl-Heinz Vierling. Zuletzt als Zuchtwart Geflügel beim Kleintierzuchtverein 1918 Heddesheim im Vorstand, legte er dieses Amt jetzt nieder. Nicht im Bösen, ganz im Gegenteil. Aber irgendwann muss ganz einfach ein Schlussstrich gezogen werden. Dem Verein bleibt Vierling erhalten.

„Das Amt eines Ehrenvorsitzenden wird nur sehr selten vergeben“, betont der Vereinsvorsitzende Hans Schubach. „Aber unsern Karl hat’s verdient.“ Den entsprechenden Antrag stellte Schubach bei der Jahreshauptversammlung (JHV) in der Vereinsgaststätte. Einstimmig und mit Applaus wurde dieser auch angenommen. Bei der Zusammenkunft der Kleintierzüchter zeigte sich auch, dass neben Zucht auch Ordnung das Vereinsleben prägen. Die Punkte der Tagesordnung wurden beispielhaft abgehandelt. Die Berichte des Vorsitzenden, der Kassiererin, der Revisoren und Zuchtwarte – alle waren klar gefasst, Diskussionen waren so gar nicht notwendig.

Auch die (Wieder-)Wahlen erfolgten meist einstimmig. „So rischdisch hamonisch!“ Alle bisherigen Vorstandsmitglieder stellten sich erneut zur Wahl, außer eben der „Ewige Karl“, einer echten Institution im Verein.

Beiträge erhöht

„Wir brauchen Geld“ eröffnete Hans Schubach den Punkt 13 der Tagesordnung, Anträge. Der „wahrscheinlich billigste Verein Deutschlands“ (hinsichtlich der Mitgliederbeiträge und Miete für die Parzellen) müsse, wolle er erhalten bleiben, die Gebührenstruktur ändern Schubach informierte die Mitglieder, dass Strom- und Wasserverluste in nicht unerheblichem Umfang den Verein jährlich sehr viel Geld kosteten. Auch habe die Gemeinde Heddesheim die Pacht deutlich erhöht, die Fördermittel ebenso deutlich gekürzt. Somit käme der Verein als Gegenmaßnahme nicht umhin, Beiträge, Parzellenmiete und Gebühren für Entsorgung zu erhöhen. Natürlich brach keine Euphorie aus, aber die gute, nachvollziehbare Erklärung zu den einzelnen Punkten wurde dann doch fast einstimmig durchgewinkt. So wird der Jahresbeitrag auf 20 Euro erhöht, die Miete einer Parzelle auf 50 Euro. Das helfe dem Verein und, wie ein Mitglied meinte, ruiniere wohl Keinen.

Schubach erinnerte auch an den eigentlichen Zweck des Vereins: die Zucht. Doch mehrere Mitglieder halten keine Tiere oder diese nur als Alibi. Darum werde, wer bei Leistungsschauen nicht ausstelle, mit einer Strafe von 100 Euro belegt, wer keine Tiere hält gar mit 500 Euro. Im Vergleich zu den meisten anderen Vereinen seien die Strafen geradezu mild. Die Satzung werde in dieser Hinsicht geändert und biete dann auch eine Basis, Mitglieder ohne Tierzucht „rauszuschmeißen“. Als warnendes Beispiel nannte Schubach die Anlage der Kleintierzüchter in Edingen-Neckarhausen, die, da der Zweck des Vereins, die Tierzüchtung, ignoriert wurde, eingezogen wurde. Die Versammlung stimmte den Anträgen zu. Eine weitere gute Nachricht gab es bezüglich der Vereinsgaststätte „Schmuckerbräustube“. Das Betreiberpaar Anita und „Schorsch“ Keller wird, zur Freude nicht nur der Züchter, bis 1. September 2020 die Bewirtung fortsetzen. Eine nette Lokalität mit der Möglichkeit, auch mit den Züchtern in Kontakt zu treten. dithu

Mittwoch, 27.02.2019