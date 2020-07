Kasperle und Hexe immer dabei

Die Kinder gehen begeistert mit, als das Kasperle ins Publikum fragt, wohin denn die Prinzessin, die so gut kochen kann, plötzlich entschwunden ist. Die Hexe lockt die Königstochter, will sich ihre Kochkunst zunutze machen. Aber die Kinder wissen genau, dass man sich von Fremden nicht verführen lassen darf. Seit gut 300 Jahren tritt die Gaukler-Familie von Charly Bügler (65) auf Messen und Märkten auf, um als Puppenspieler mit dem Kasperle, der Hexe, König und Prinzessin sowie all den anderen Protagonisten auf der Bühne besonders kleine Zuschauer in ihren Bann zu ziehen. Jetzt macht Charly Bügler vier Wochen in Heddesheim auf der Mini-Kerwe am Badesee Station, um jeden Freitag um 15 und 17 Uhr mit seinen handgeschnitzten Figuren für knapp eine halbe Stunde eine lustige und spannende Geschichte zu erzählen.

Abstand halten ist zu Corona-Zeiten auf den kleinen Festplatz angesagt. Das gilt auch auf den Bänken vor der Bühne. Das Kinderschminken macht Pause, die Süßwarenbude ist verwaist, und auch die Karussells stehen, wenn sich am Nachmittag der Rollladen des Puppenspielers hebt und das Kasperle erscheint. Die Kinder blicken gespannt auf das Geschehen; Charly Bügler gelingt es gleich zu Beginn, die Kleinen in seine Geschichte mit einzubeziehen.

Eintritt frei

„Pädagogisch angepasst“ nennt er sein Programm. Die Rolle des Teufels sei gestrichen, und auch der Polizist bekomme jetzt keine Haue mehr. Es sei nicht einfach, Kinder mit Puppenspiel zu begeistern. Eintritt zu verlangen sei schwierig, also kostet das kleine Spektakel nichts. Kasperle und Co. müssen schon einiges bieten, um dem jungen Publikum, das mit Computer und Smartphone aufwächst, etwas zu bieten. Doch beim Auftakt mit „Der Zauberstab“ gelingt das dem Puppenspieler prächtig.

Es ist Charlys Frau Helene (60), die zurzeit im Kurpfalzpark in Wachenheim mit dem Kasperle auf einer kleinen Bühne gastiert, die auf eine gut 300-jährige Puppenspieler-Tradition zurückblickt. Er selbst komme vom Zirkus, erzählt er. Und wie es bei Schaustellern so ist, sind alle irgendwie miteinander verwandt. „Meine Schwiegermutter ist gleichzeitig auch meine Großkusine“, sagt er. So kamen Charly und Helene vor 43 Jahren zusammen. Und auch mit den Familien Blum und Feix, die derzeit mit der weitläufigen Verwandtschaft die Mini-Kerwe in Heddesheim stemmen, sei man familiär verbandelt. „Deshalb hab’ ich mich gerne bereiterklärt, hier jeden Freitag kostenlos zu spielen. Wir helfen uns untereinander. Und wenn’s schief geht, haben wir halt Pech gehabt,“ erklärt Charly Bügler.

Schwer sei es gewesen, in der Corona-Pause nicht mehr mit Kasperle und seinen Kumpanen auf Achse sein zu können. „Wir wohnen in Worms, aber da sind wir normalerweise selten“, berichtet der Puppenspieler. Doch seit Fasnacht habe das Geschäft wegen Covid 19 geruht, immer nur Ausbesserungsarbeiten an der Ausstattung, den Figuren und den Bühnen, das zehre an den Nerven. Gerne treten sie in Freizeitparks auf: Europa-Park, Holiday-Park, Taunus-Wunderland, aber auch auf Weihnachtsmärkten und bei Gastspielen in Möbelhäuser sowie in Schulen und Kindergärten stehen im Normalfall die insgesamt sechs Bühnen der Familie Bügler. Die Tochter und zwei Söhne treten bereits in die Fußstapfen der Eltern.

Rund 100 verschiedene Puppen gehören zum Ensemble, alle handgeschnitzt mit individuellem Charakter, die Kleidung von Helene Bügler geschneidert. Sie ist auch für die Bemalung der Figuren und Bühnen verantwortlich. Burgen und Schlösser beherrschen die verschiedenen Szenen, „Aladdin und die Wunderlampe“, „Peter Pan“ oder „Die Schöne und das Biest“ oder auch „Schneewittchen“ sind als Kulisse im Repertoire. Am kommenden Freitag spielt Charly Bügler um 15 Uhr „Schnappi, das kleine Krokodil“ und um 17 Uhr „Die goldene Schlinge“. Und der Puppenspieler verrät schon mal: „Das Kasperle und die Hexe sind immer dabei.“

