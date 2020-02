Katholische Frauen „im Tiefseewahn“

„Meerjungfrau trifft Wassermann - die kfd im Tiefseewahn“: Unter diesem Motto feiert die katholische Frauengemeinschaft (kfd) in Heddesheim in diesem Jahr am Schmutzigen Donnerstag, 20. Februar, ihren Frauenfasching. Alle Frauen sind dazu eingeladen, Männer sind an diesem Abend außen vor. Der närrische Abend beginnt um 20.11 Uhr im St. Remigius-Haus, Einlass ist ab 19 Uhr. Zu einem bunten Programm sorgt Ralf Siegel für musikalische Stimmung. Der Eintrittspreis beträgt 13 Euro und beinhaltet ein Glas Sekt. Karten gibt es im Vorverkauf am Donnerstag, 6. Februar, um 18 Uhr im St. Remigius-Haus (Am Hirschplatz) oder an der Abendkasse. red

