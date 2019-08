Kaum überredet, schon im Amt

Für den Gemeinderat kandidieren? Sabrina Arns konnte sich das durchaus vorstellen, als ihr heutiger Fraktionskollege Andreas Schuster sie im Herbst 2018 darauf ansprach. Interesse hatte sie – einen Korb gab sie ihm zunächst dennoch. „Erst, wenn die Kinder aus dem Gröbsten raus sind“, habe sie gesagt, erzählt sie. Lene, Jonah und Mia sind heute zwischen zwei und zehn Jahre alt. Arns arbeitet halbtags, während ihr Mann als Kinderarzt in Sandhofen praktiziert. Sie ist Elternbeirätin im Kindergarten und in der Grundschule. Tochter Mia wechselt nach den Ferien aufs Gymnasium. Es hätte also gereicht, erstmal.

Soweit der Plan. Doch Schuster ließ nicht locker, hakte nach – „weil doch junge Frauen im Gemeinderat fehlten“. Und der Werbe-Experte legte „gute Überredungskünste“ an den Tag, wie Arns schmunzelnd berichtet. Sie ließ sich überzeugen und wurde prompt mit dem drittbesten Ergebnis der Grünen-Kandidaten gewählt. Von allen sieben neu Gewählten erzielte sie die meisten Stimmen, ließ sogar altgediente Amtsinhaber hinter sich. Als langjährige Elternbeirätin ist sie den jüngeren Wählerjahrgängen ein vertrautes Gesicht – und doch auch bei älteren Bürgern keine Unbekannte. Schließlich stammt sie aus einer waschechten Hellesema Familie.

„Du bist doch die Enkelin von Albrecht und Brunhilde“: Diesen Satz bekomme sie im Ort öfter zu hören, erzählt sie und lacht. Die Großeltern Albrecht und Brunhilde Kromm, aber auch Arns Mutter Gudrun Schuster sind über ihr Engagement im ATB fest im Vereinsleben verwurzelt. Sabrina Arns selbst spielte rund 20 Jahre Handball. „Vielleicht hat das alles zu meinem Wahlergebnis beigetragen“, vermutet die neue Gemeinderätin. „Aber ich konnte es vorher wirklich nicht einschätzen. Gerade die ältere Generation wählt doch tendenziell seit Jahren dieselben Parteien – und das sind nicht unbedingt die Grünen.“

Mit Kommunalpolitik vertraut

Die Freude auf das Amt merkt man ihr an – auch wenn nun doch noch nicht alle Kinder „aus dem Gröbsten raus“ sind. In ihrer Arbeit als kaufmännische Angestellte bei der Stadt Mannheim Beteiligungsgesellschaft – dem Dach verschiedener Unternehmen mit städtischem Anteil – gebe es viele Anknüpfungspunkte zur Kommunalpolitik. „Das ist mir also nicht fremd“, sagt Arns. Sie selbst bringt ein naturgemäßes Interesse und einige Erfahrung im Bereich Kinder, Jugend und Soziales mit. „Ich habe als Elternbeirätin Vieles verfolgt und finde, manches könnte im Ort noch besser laufen“, erklärt sie. Aber es gebe gute Entwicklungen. Sie nennt etwa den Ausbau der Ganztagsplätze und die Digitalisierung, von der sie sich eine effektivere Vergabe der Betreuungsplätze insgesamt erhofft. „Heddesheim ist als Wohnort für junge Familien attraktiv, aber Wohnen ist teuer. Immer mehr Eltern wollen und müssen deshalb beide arbeiten.“

Bei Arns ist es mehr das Wollen. „Auf Dauer zu Hause, das würde mich nicht ausfüllen“, ist sie überzeugt. In den Ortsverband der Grünen („Für eine andere Partei hätte ich nicht kandidiert“) ist sie zwar noch nicht eingetreten, möchte das nun aber tun. Die überparteiliche Zusammenarbeit im Gemeinderat liegt ihr gleichwohl am Herzen. Sie erinnert an den gemeinsamen Wahlaufruf der jungen Gemeinderatskandidaten, unabhängig von der politischen Richtung. „Ich hoffe, das können wir so beibehalten“, sagt sie.

Dass es gerade von diesen jungen Kandidaten nur wenige geschafft haben, bedauere sie: „Ein Gemeinderat sollte doch im Idealfall die ganze Gesellschaft abbilden.“ Was bekanntlich auch bei der Frauenquote misslang. „Nur zwei Frauen, das ist schon traurig“, findet Arns.

