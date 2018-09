Keine Angst vor Unbekanntem

Heddesheim.Herzlich willkommen hießen Rektorin Dagmar Knispel und das Kollegium der Hans-Thoma-Schule ihre Neuen. 107 Kinder wurden jetzt dort eingeschult. Da das Bürgerhaus dem zu erwartenden Andrang nicht standgehalten hätte, fanden die Feierlichkeiten in der Nordbaden-Halle statt. Die Schüler der zweiten Klassen begrüßten die neuen Mitschüler mit dem Theaterstück „Die Froschschule“, einem Stück über die oft vermittelte Angst vor Unbekanntem. Und dem Fazit, dass man keine Angst haben sollte vor etwas, was man gar nicht kennt. So warnte die Lehrerin in der Froschschule ihre Schüler vor dem Storch. Als der dann kam, verschonte er die in Ohnmacht gefallene Pädagogin, da „wir alle Lehrer brauchen! Wer bringt uns sonst lesen und schreiben bei?“ Für die Aufführung und die vermittelte Botschaft gab es großen Applaus. Nach der Begrüßung zogen die Erstklässler mit ihren Eltern in den Schulhof, wo sie die Klassenlehrerinnen kennenlernten und durch die Schule geführt wurden. dithu

