Kessler: „Beim Thema Digitalisierung wollen wir vorne dabei sein“

Wer schafft sozialen Wohnraum im Neubaugebiet? Wie kann das Gewerbegebiet modernisiert werden, was wird aus dem Badischen Hof, und wie geht die Ortskernsanierung weiter? 2020 stehen in Heddesheim einige Weichenstellungen an. Bürgermeister Michael Kessler gibt im „MM“-Interview einen Ausblick.

Herr Kessler, 2019 war lokalpolitisch ein spannendes Jahr. Die Kommunalwahl hat den Gemeinderat

...