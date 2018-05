Kessler hat „smartes“ Ziel

Anzeige

Mit Erhalt des Förderbescheids fällt nun vor Ort der Startschuss für den Entwicklungsprozess der kommunalen Digitalisierungsstrategie „Heddesheim 4.0“. Gemeinsam mit Bürgern, örtlichen Unternehmen und weiteren Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft wollen Gemeinderat, Bürgermeister und Verwaltung den Prozess lebendig gestalten. Bis zum Jahr 2025 will Heddesheim zu einer „Smart Community“ und damit zu einem „mutigen Vorreiter der Digitalisierung im Rhein-Neckar-Kreis“ werden.

„Wir wollen die Digitalisierung in Heddesheim spürbar, sichtbar und erlebbar machen“, sagt Bürgermeister Michael Kessler. Den ersten Meilenstein auf dem Weg zur kommunalen Digitalisierungsstrategie legen Bürgermeister, Gemeinderat und Verwaltung in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderats am Donnerstag, 28. Juni. Dann sollen Projektziele und Zeitplanung vorgestellt werden. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 09.05.2018