Kessler nennt Café ein Schmuckstück

Noch laufen die Arbeiten am Neubau vor dem Bürgerhaus in Hochtouren, doch in wenigen Wochen soll alles fertig sein. „Die Eröffnung wird am Dienstag, 23. Juli sein“, kündigt Peter Görtz an. Der Geschäftsführer des gleichnamigen Familienunternehmens investiert in Heddesheim nach eigenen Angaben mehr als eine Million Euro, nämlich „sehr langfristig und in ein eigenes, sehr hochwertiges Gebäude“, wie er unterstreicht.

Die Zahl der Mitarbeiter am Standort wird sich laut Görtz im Vergleich zu bisher in etwa verdoppeln, nämlich auf bis zu 16. Am Bauzaun wirbt ein Banner noch um neue Mitglieder der Mannschaft. Die bisherige Filiale in der Oberdorfstraße wird zeitgleich mit der Eröffnung des neuen, eigenen Domizils geschlossen und kann laut Görtz voraussichtlich ab September neu vermietet werden.

„Ich möchte betonen, dass es hier um weit mehr geht, als um eine Bäckerei“, erklärt Peter Görtz: „Es entsteht ein neuer Ortsmittelpunkt mit kleinem Stadtplatz.“ Hier werde gezeigt, „wie Gemeinde und Unternehmen gemeinsam das gleiche Ziel verfolgen, einen schönen Ort zu schaffen“.

Bürgergarten bis September

Das sieht Bürgermeister Michael Kessler ganz genauso: „Das ist schon ein Schmuckstück geworden.“ Von Anfang an sei es Ziel der Gemeinde gewesen, hier einen Neubau von hoher Qualität zu schaffen. „Wir ergänzen uns ja“, unterstreicht er unter Hinweis auf die Neugestaltung der Kreuzung und die Pflasterung rund um das künftige Café Brotzeit, das dem Niveau des Dorfplatzes entspreche. „Das war eine gute Entscheidung“, freut sich Kessler.

Unterdessen laufen auch die Arbeiten am neuen Bürgergarten weiter. Hier hinter dem großen Saal des Bürgerhauses entsteht eine großzügige Freifläche, die auch von innen her zugänglich sein wird. Während das Café Brotzeit in rund vier Wochen öffnet, geht es mit dem Garten etwas langsamer voran. Doch auch er soll spätestens bis September fertig sein. „Dann planen wir eine kleine Aktion zur Einweihung“, kündigt der Bürgermeister an.

Doch bevor gefeiert werden kann, muss jetzt erst noch ordentlich gearbeitet werden. An der Rathauskreuzung, die durch den Abriss des früheren Wohn- und Geschäftshauses großzügiger geworden ist, wird in den kommenden drei Wochen der Belag erneuert. Dafür wird die Kreuzung komplett gesperrt. Die Zeit drängt. Denn spätestens bis zum großen „Heddesema Dorffeschd“ am 20./21. Juli muss alles fertig sein.

