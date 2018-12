Kessler verspricht schnelles Internet im Gewerbegebiet Heddesheim

Anja Görlitz

Gute Nachricht für die Betriebe im Heddesheimer Gewerbegebiet: 2019 soll der Breitbandausbau beginnen. Dies und weitere wichtige Projekte erläutert Bürgermeister Michael Kessler im „MM“-Interview.

Herr Kessler, 2018 war in Heddesheim das Jahr der Baustellen, folgt jetzt das Jahr der Einweihungen?

Michael Kessler: Ob das alles für dieses Jahr reicht? Ich weiß es nicht.

Der Neubau an der Hans-Thoma-Schule wird aber rechtzeitig fertig?

Kessler: (klopft auf Holz) Ja, er muss. Im Moment sind wir bei der Schule noch im Zeitplan und werden alles tun, um das hinzukriegen.

Die Turnhalle sollte ja schon im Herbst 2018 fertig sein...

Kessler: Richtig. Bei der Turnhalle sind wir weit hintendran. Wir mussten bekanntlich gerade den Sportbodenbauer wechseln. Aber die Halle wird im Frühjahr fertig.

Von den baulichen Tätigkeiten abgesehen: Ist das Ganztagskonzept in trockenen Tüchern?

Kessler: Was die organisatorischen Abläufe betrifft, sind wir im ständigen Austausch mit Schule und Schulverwaltung. Das wird im Februar oder März noch einmal Thema im Gemeinderat. Wir arbeiten da mit Hochdruck dran, es geht ja auch um die technische Ausstattung. Aber auch darum, ob wir weiterhin eine eigene Betreuung parallel zur Schulzeit anbieten. Ich persönlich halte das nicht für sinnvoll, wenn es schon eine Ganztagsschule gibt.

Wie geht es mit den Bauarbeiten rund ums Bürgerhaus weiter?

Kessler: Wir gehen davon aus, dass wir bis Sommer unseren Teil über die Bühne bringen. Görtz will das Café Brotzeit bereits im Juni oder Juli eröffnen.

Auf der Baustelle des Ärztehauses tut sich inzwischen auch etwas...

Kessler: Das wird frühestens Ende 2019 fertig, und dann muss es schon gut laufen. Allerdings ist das auch deutlich größer, vom Volumen her ein Mehrfaches.

Die Umgestaltung auf der gegenüberliegenden Seite der Schaafeckstraße wird dieses Jahr auch abgeschlossen sein?

Kessler: Zum Hirschplatz kommen wir vermutlich erst 2020.

Die Anwohner fürchten um den dortigen Spielplatz. Sehen Sie da noch Handlungsspielraum?

Kessler: Nein, die Entscheidungen sind getroffen. Der Spielplatz wird aber nach der Umgestaltung mehr Qualität haben als heute. Und er wird auch nicht kleiner sein. Ich bin sicher, am Ende sind alle zufrieden.

Abgesehen vom Bürgerhaus-Umfeld: Wie läuft es ansonsten im Sanierungsgebiet Ortskern III?

Kessler: Es finden bereits viele Gespräche mit Hauseigentümern statt. Wir bieten alle zwei Wochen eine Sanierungssprechstunde an, die ist gut besucht. Aktuell befinden wir uns in einer Erkundungsphase. Konkrete private Modernisierungsprojekte sind mir daher noch nicht bekannt.

Aber Interesse ist da?

Kessler: Auf jeden Fall. Aber die Leute wollen erst einmal wissen, was sie an Zuschüssen bekommen.

Und wird es 2019 schon konkrete Umsetzungen des Masterplans für das Areal zwischen Unterdorf- und Schulstraße geben?

Kessler: Das ist kein Projekt von nur einem Jahr. Aber es gilt natürlich, an der Vision mit dem Grünzug weiterzuarbeiten. 2019 werden wir zunächst einen Fokus auf die Einmündungssituation Lissenstraße legen, an der früheren Bäckerei. Dort gehört ein kleines Areal ebenfalls zum Sanierungsgebiet, und wir wollen uns mit den Anwohnern Gedanken machen, was daraus werden soll.

Und wie steht es um das Sanierungsgebiet am Bundesbahnhof?

Kessler: Das Thema ist schwierig, im Gewerbegebiet ist die Gemeinde schließlich nicht Hauptakteur. Das ist überwiegend Privateigentum, und da zählt natürlich der Mehrwert. Für einen Teilbereich wollen wir deshalb einen Investorenwettbewerb anstoßen und schauen, ob es da Interessenten mit Ideen gibt.

Die potenziellen Investoren werden sich dafür interessieren, ob es schnelles Internet gibt...

Kessler: Wir werden noch diesen Monat eine Markterkundung durchführen. Das heißt, wir erklären unsere Absicht, das Gebiet mit Breitband zu erschließen und fragen die privaten Telekommunikationsunternehmen an, ob sie das übernehmen wollen – konkret und mit Zeitplan. Meldet sich keiner, sind wir als Gemeinde in der Pflicht, den Ausbau zu übernehmen. So oder so soll er also noch 2019 beginnen.

Da schließt sich die Frage nach dem Projekt Digitalisierung an.

Kessler: Unsere Strategie wollen wir ebenfalls noch im Januar festlegen. Aufgabe wird sein, Einzelprojekte zu definieren, die wir als Erstes angehen möchten. Also zum Beispiel bestimmte Abläufe in der Verwaltung. Mittelfristig wird die Digitalisierung sicher dazu führen, dass Strukturen schlanker und einfacher werden.

Apropos Verwaltungsabläufe: 2020 kommt die doppische Haushaltsführung. Welche Folgen hat das in der Praxis?

Kessler: Ein Beispiel: Künftig gibt es nur noch ein Konto pro Bürger, nicht mehr viele, beispielsweise für Grundsteuer, Wasser und Abwasser. Deshalb führen wir gerade auch mehrere tausend Datensätze zusammen. Daran arbeiten alle in der Verwaltung mit.

Ist die Eröffnungsbilanz schon erstellt?

Kessler: Wir sind gerade in der Bewertung unseres Bestands. Da wollen wir den Gestaltungsspielraum, den es gibt, nutzen. Das derzeit vorhandene Vermögen sehr hoch zu bewerten, ist beispielsweise nicht erstrebenswert, denn das bedeutet auch hohe Abschreibungen, die man erst einmal verdienen muss. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir unseren Haushalt auch künftig ausgleichen können.

Von der Kämmerei ins Bauamt. Da dürfte das Neubaugebiet dieses Jahr viel Arbeit bereiten...

Kessler: Das ist von der Arbeitsintensität tatsächlich das größte Projekt. Wir kommen jetzt in die Umsetzung. Mitte des Jahres soll der Bebauungsplan beschlossen sein, dann folgen die Erschließungsarbeiten, die wir mit betreuen. Und wir müssen die Frage beantworten, wie wir das Thema Nahversorgung gestalten.

Inwiefern?

Kessler: Wir wollen nicht nur zwei flache Kisten mit Parkplatz, sondern Nahversorgung und Wohnen verknüpfen. Dazu braucht man natürlich Partner. Wenn die Umlegung abgeschlossen ist und wir über die Flächen verfügen, gehen wir da dran. Interessenten gibt es schon.

Was soll mit den übrigen Flächen geschehen, die die Gemeinde im Baugebiet besitzt?

Kessler: Da liegt der Fokus auf bezahlbarem und sozialem Wohnraum. Wir haben ein Quartier im Auge und werden uns eine Strategie überlegen müssen, wie wir da dran gehen. Im ersten Bauabschnitt hatten wir uns Konzeptionen von Bauträgern eingeholt, das könnte ein Weg sein. Auf jeden Fall haben wir die Chance, Vorgaben zu machen.

Stichwort Muckensturmer Straße. Was macht diese Baustelle?

Kessler: Die hatte der Kreis ja 2018 leider verschoben. Sie soll jetzt im zeitigen Frühjahr in Angriff genommen werden. Die Gemeinde ist da aber nur in der Ortslage an den Kosten beteiligt, das ist überschaubar. Wir erneuern zunächst die Gehwege. 2020 wollen wir die Wirtschafts- und Radwege ertüchtigen.

Was läuft 2019 beim Klimaschutz?

Kessler: Als Großprojekt die Umwandlung von 2,7 Hektar bisher landwirtschaftlich genutzter Fläche in Blühwiesen und Streuobstwiesen. Im Beirat wird über weitere Projekte nachgedacht, auch das Förderprogramm wollen wir fortschreiben.

Im Dezember sind die VRN-Leihfahrräder eingeführt worden, welche weiteren Verbesserungen sind beim ÖPNV geplant?

Kessler: Wir bauen 2019 die Haltestellen im Sportzentrum mit Schule und Pflegeheim barrierefrei um und investieren hier rund 200 000 Euro. Das bietet uns die Chance, die Buslinie später auch über das Neubaugebiet Mitten um Feld zu führen.

Und wie sieht es mit Verbesserungen für Radfahrer im Ort aus?

Kessler: Wir haben ja überwiegend Tempo 30, das dient auch den Radfahrern, wie alle Verkehrsplaner sagen. Ansonsten ist das auch ein Thema, das wir im Zusammenhang mit der Ortskernsanierung diskutieren.

Gibt es inzwischen einen Plan, was mit dem „Badischen Hof“ passiert?

Kessler: Der steht derzeit nicht an erster Stelle. Im Moment haben wir einfach andere Schwerpunkte. Klar ist: Der Zustand des Gebäudes ist schlecht, der Dachstuhl ist marode. Wir haben Untersuchungen angestellt, demnach würden auch bei einer Sanierung allenfalls Restbestände stehenbleiben, unabhängig davon, ob wir da heute dran gehen oder in den nächsten Jahren.

Veränderungen wird dieses Jahr die Kommunalwahl bringen...

Kessler: Ja, durchaus. Meine Stellvertreterin Ursula Brechtel geht, Josef Doll geht. Beide haben dann jeweils 45 Jahre Gemeinderat hinter sich. Das ist eine besondere Leistung. Aber so eine Wahl ist immer eine Zäsur: Es kommen neue Leute, die muss man erst einmal mitnehmen. Wir werden deshalb im Herbst mit dem neuen Gemeinderat eine Klausurtagung abhalten.

Wie beurteilen Sie die Zusammenarbeit im Gemeinderat am Ende der Wahlperiode?

Kessler: Ich denke, dass wir in Heddesheim im Großen und Ganzen eine gute Zusammenarbeit und stabile Entscheidungen haben. Da geht es selten nur um eine oder zwei Stimmen. Bei allen großen Projekten hatten wir zuletzt eine deutliche Mehrheit, das erleichtert natürlich auch die Umsetzung.

Ihre Amtszeit endet 2022, dann sind Sie 63. Sie könnten also theoretisch noch einmal antreten...

Kessler: Das weiß ich heute noch nicht. Die Arbeit macht mir auf jeden Fall noch Spaß.

