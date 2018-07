Kessler: „Wie ein Sechser im Lotto – es regnet endlich“

Anzeige

Acht der insgesamt 14 Werke sind ein Teil der Mitgliederausstellung „Heddesheim verändert“ des Kunstvereins aus dem Jubiläumsjahr. „Wir sind sehr froh, dass die Bilder nun hier hängen“, sagte Schmitt. Es war Petra Fuchs Idee gewesen, was die Künstler umso mehr erfreute. Die Gäste des Sommerfestes waren alle begeistert und betrachteten die Bilder sehr genau. Am späten Nachmittag machten sich die Besucher auf den Heimweg und die Scheunengalerie Leiterin erinnerte noch an den Cocktailnachmittag am 14. August, zu dem die Bevölkerung wieder herzlich eingeladen ist.

