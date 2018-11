Kiga-Anbau kostet 1,1 Millionen Euro

Die Gemeinde Heddesheim will im Frühjahr 2019 mit dem Anbau zweier Gruppen an den kommunalen Kindergarten beginnen. Dafür hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung grünes Licht gegeben. Die Kosten werden auf rund 1,1 Millionen Euro geschätzt. „Das ist sportlich“, sagte Bürgermeister Michael Kessler, „aber dafür bekommen wir auch Qualität.“ Das fächerförmige Gebäude war in den 90er Jahren bereits für eine Erweiterung angelegt. Die Sanitär- und Nebenräume seien entsprechend groß genug. „Heddesheim wächst und damit auch die Zahl der Kinder“, begründete Kessler die Maßnahme. In den beiden Gruppen können bis zu 50 Kinder betreut werden. Bis Ende 2019 soll der Neubau fertig sein. hje/agö

