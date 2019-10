Kinder gesucht für Weihnachtsmusical

„Joschafat – in geheimer Mission“, heißt das diesjährige Weihnachtsmusical der Evangelischen Kirche Heddesheim. Es beginnt am Hof des selbstverliebten Königs Herodes, der keine Skrupel kennt, wenn es darum geht, die eigene Macht zu sichern. Seine Geheimpolizei unter dem gewissenlosen Balaam arbeitet effizient und rücksichtslos. Nur „Joschafat“, der königliche Berater, zeigt Gewissen und wird unverhofft zum „Schutzengel“ der Heiligen Familie. Zu den Proben sind alle Kinder ab dem Grundschulalter eingeladen. Die Konfession spielt keine Rolle. Textbuch und CD werden gestellt. Die Proben sind immer mittwochs von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus in der Oberdorfstraße 3.

Die Aufführungen finden am 23. Dezember um 17 Uhr und am 24. Dezember um 15.30 Uhr in der Evangelischen Kirche statt. Kinder, die am Musical teilnehmen möchten, sind zur ersten Probe am Mittwoch, 6. November, um 16.30 Uhr in der Evangelischen Kirche willkommen. red

