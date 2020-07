Kinder reisen in die Steinzeit

Das Nürnberger „Museum im Koffer“ macht im Rahmen des Jugendferienprogramms wieder Station in Heddesheim: Auf Einladung der Gemeindebücherei wird dieses Mal eine „Reise in die Steinzeit“ präsentiert. Die Veranstaltung richtet sich an Kinder ab acht Jahren und findet am Montag, 3. August, von 15 bis 17.30 Uhr in der Freizeithalle (Großsachsener Straße 35) statt. Beim Vergleich von originalgetreuen Repliken steinzeitlicher Funde können die jungen Teilnehmer die Entwicklung des Menschen vom Jäger und Sammler zum Ackerbauern nachvollziehen und anhand von Werkzeugen die Lebensweise der Menschen in der frühestens Epoche ihrer Geschichte kennenlernen. Feuersteinbearbeitung, Schmuckherstellung und ein gemeinsam zubereitetes Mahl mit Hirsebrei und Fladenbrot sind ebenfalls Stationen der Reise. Die Teilnahme kostet drei Euro. Anmeldung und weitere Infos in der Gemeindebücherei unter Telefon 06203/10 12 39. agö

© Mannheimer Morgen, Montag, 13.07.2020