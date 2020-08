Kinder reisen zurück in die Steinzeit

Von Tinka Bitzel

Erst die Arbeit dann das Vergnügen – oder auch erst lernen und dann selbst ausprobieren, so lautet die Devise bei der „Reise in die Steinzeit“. In der Heddesheimer Freizeithalle durften dieses Jahr 15 Schüler am Jugendferienprogramm der Gemeindebücherei Heddesheim teilnehmen. Jedes Jahr wird das „Museum im Koffer“ aus Nürnberg eingeladen, das immer neue Projekte und Themen mitbringt.

Annette Eyckmann von der Gemeindebücherei freut sich, dass das Programm trotz aller Umstände stattfinden konnte: „Die Freizeithalle ist der optimale Ort dafür, es ist gut durchlüftet und trotzdem wetterunabhängig, das macht es für uns leichter, dem Hygienekonzept gerecht zu werden.“

Vor dem Zeitstrahl sitzen die beiden Museumspädagoginnen Elisabeth Blumenthaler und Elke Gaßner, um sie herum auf Kuhfellen die wissbegierigen Kinder, die viele Fragen an die beiden haben. Alle zusammen analysieren originalgetreue Repliken steinzeitlicher Funde und lernen dadurch die verschiedenen Menschentypen und deren Entwicklung und Veränderungen kennen.

Nach vielen neuen Informationen dürfen die Kinder das gelernte anwenden. An verschiedenen Stationen können sie töpfern, Pfeile und Speere bauen und Steinzeitschmuck aus Speckstein basteln. Zum Schluss gibt es ein echtes Steinzeitmahl.

Ohne Technik und Internet

Die Teilnehmer an der Küchenstation kochen zusammen mit Gaßner jungsteinzeitlichen Hirsebrei. Mit Feuersteinmessern werden dafür Äpfel geschnitten und mit Hilfe von Steinen dürfen die Kinder Nüsse zerstampfen. Die vielen Mitmachangebote verwandeln die Kinder in kleine Steinzeitmenschen, die völlig die Zeit vergessen und für einen Nachmittag in der Steinzeitwelt leben können – ganz ohne Technik oder Internet.

