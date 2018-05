Kindergärten werden teurer

Anzeige

Zum neuen Kindergartenjahr steigen die Elternbeiträge in Heddesheim um vier Euro im Monat an. Einem entsprechenden Vorschlag der Verwaltung hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung zugestimmt. Danach erhöht sich der Beitrag für das erste Kind von aktuell 115 auf dann 119 Euro. Für das zweite Kind einer Familie, das gleichzeitig den Kindergarten besucht, werden 59,50 Euro im Monat fällig, also zwei Euro mehr als bisher. Jedes weitere Kind ist und bleibt von den Gebühren befreit.

Die Monatsbeiträge für die Ganztagesbetreuung richten sich nach dem anrechenbaren Familienbruttoeinkommen und steigen um zehn Euro auf 170 bis 290 Euro. Die kirchlichen Einrichtungen erhöhen laut Bürgermeister Kessler ihre Sätze ebenso wie die kommunalen. Mit der Anpassung folge man dem Vorschlag einer Expertenkommission auf Landesebene. Mit einer Änderung der Benutzungsordnung wurden zudem die Voraussetzung dafür geschaffen, dass Kinder bei Wegzügen aus der Gemeinde Platz für einheimische machen müssen.