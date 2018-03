Kindertheater im Bürgerhaus „Pflug“

Anzeige

„Zwei Schelme jagen sich durch die verrückte Wunderwelt der Grimmschen Märchen; zaubern mit Wort und Pantomime Geschichten von Angebern und Angsthasen, Machern und Maulhelden, von Großkotz und Kleinmut“: So kündigt die Gemeindebücherei das Theater Schreiber und Post an, das mit dem Stück „Der goldene Schlüssel – eine märchenhafte Clownsgeschichte“ nach Heddesheim kommt. Die Vorstellung am Mittwoch, 7. März, richtet sich an Kinder ab vier Jahren. Los geht’s um 15 Uhr im Bürgerhaus „Pflug“. Der Eintritt kostet drei Euro für Kinder, Erwachsene zahlen 4,50 Euro. Karten im Vorverkauf gibt es in der Gemeindebücherei Heddesheim zu den üblichen Öffnungszeiten (Telefon 06203/10 12 39, Mail: buecherei@heddesheim.de). agö