Kinderzentrum im Ärztehaus setzt auf kurze Wege

Wenn das neue Heddesheimer Ärztehaus bezugsfertig ist, soll sich dort ein Kinderzentrum etablieren. Das ist das Ziel der drei örtlichen Kinderärzte, der am Dorfplatz ansässigen Logopädiepraxis und einer Ergotherapeutin, die ebenfalls mit im Boot ist. Sie alle gehen als Mieter in den neuen Gebäudekomplex, werden künftig also unter einem Dach für ihre Patienten da sein. „Das hat viele Vorteile“,

...