Kirche auf, Gemeindehaus zu

„Die Gottesdienste finden statt, alles andere entfällt“: So reagiert die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim auf Corona. Heißt: Das evangelische Gemeindehaus schließt bis zum Ende der Osterferien, die Arbeit der Chöre, Gruppen und Kreise in der Kirchengemeinde ruht. Bei den Gottesdiensten gibt es folgende Einschränkungen: Die Feier der Jubelkonfirmation am Sonntag, 29. März, wird verschoben. Auf die Feier des Abendmahls wird zunächst verzichtet, ebenso auf Händeschütteln.

Abendgottesdienste finden statt

Die Abendgottesdienste am 14. und 15. März, finden um 19 Uhr statt, aber ohne anschließenden Empfang. Um auf Liedzettel zu verzichten, werden alle Lieder per Beamer angezeigt. red/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 13.03.2020