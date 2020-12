Kirchen für Andacht offen

Die Kirchen sind geöffnet, Gottesdienste wegen der Corona-Pandemie jedoch nur mit großen Einschränkungen möglich – Weihnachten 2020 wird ein anderes sein als gewohnt. Die katholische Kirchengemeinde Heddesheim versendet in diesen Tagen an alle rund 2600 katholischen Haushalte im Ort den Pfarrbrief mit dem Weihnachtsgruße und aktuellen Mitteilungen.

Wie Diakon Tomas Knapp informiert, sind die alte und die neue Pfarrkirche St. Remigius täglich für das persönliche Gebet und die Andacht geöffnet, persönliche Anliegen können in das Fürbittbuch eingetragen werden. Krippe und Weihnachtsbäume werden aufgestellt, zudem sind an Weihnachten Gottesdienste in der St. Remigius-Kirche geplant. An Heiligabend folgt auf die Einstimmung auf Weihnachten mit Diakon Knapp (17 Uhr) ab 22 Uhr eine Christmette mit Pfarrer Stößer. Diakon Knapp lädt am 25. Dezember um 10 Uhr zur Wort-Gottes-Feier, Pfarrer Stößer am 26. um 10 Uhr zur Heiligen Messe.

Kirchenmitglieder, die in diesen Tagen Geburtstag haben werden per Zufallssystem ausgewählt und erhalten einen Glückwunsch, zudem läuft die „Aktion: Schreib mir bitte…!“ laut Knapp sehr gut. Auf Wunsch wird die Krankenkommunion nach Hause gebracht.

Die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim hat entschieden, angesichts der Corona-Zahlen auf Präsenzgottesdienste ganz zu verzichten. Wie Pfarrer Dierk Rafflewski erläutert, folge man damit der Empfehlung der Landeskirche, ab einer Inzidenz von 200 auf andere Formate auszuweichen. Mit Ladenburg, Neckarhausen und Edingen bietet die Gemeinde seit Monaten wöchentliche Onlinegottesdienste an. Am Vierten Advent kommt dieser Gottesdienst aus Heddesheim. Er ist abrufbar auf www.kircheinheddesheim.de. Dort kommt man an Heiligabend ab 15 Uhr auch zur „Stallweihnacht“, dem gemeinsamen Online-Gottesdienst. Für persönliches Gebet und Andacht ist die Adventskirche mit Beleuchtung und Krippe täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet. Möglich sind kurze Pausen innerhalb der Öffnungszeit, in denen Flächen desinfiziert werden und die Kirche etwas aufgeheizt wird, wie Rafflewski erklärt. diko/agö

