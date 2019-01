Kirchenchor reißt mit

Vor 150 Jahren als Cäcilienverein gegründet, gingen der heutige Kirchenchor und der Sängerbund Heddesheim irgendwann getrennte Wege. In diesem Jahr feiern sie nun beide Jubiläum. Deshalb waren sie gestern auch wieder vereint. Als Teilnehmer beim Neujahrsempfang der Gemeinde, den traditionell die Jubelvereine mitgestalten.

Als reiner Männerchor vom Cäcilienverein abgespalten, wuchs der Sängerbund auf fast 400 Mitglieder und fast 100 Sänger an, um 1981 unter Vorsitz von Heinrich Bach doch wieder einen Frauenchor zu gründen. In seiner Ansprache erinnerte der heutige Vorsitzende Hans Siegel an die Entwicklung des Vereins. Kostproben ihres Könnens gaben Männer (Trommlerlied) und Frauen (Butterfly) zunächst getrennt, um dann alle zusammen stimmgewaltig „Oh Happy Day“ zu schmettern.

Seine musikalische Vielfalt stellte der katholische Kirchenchor unter der Leitung von Sabine Weil unter Beweis. Ob das liturgische Gloria oder der mitreißende Gospel „Clap your hands“ – dieser Chor beeindruckt durch seinen Klang und die Präzision, mit der er seiner engagierten Dirigentin folgt. Da macht auch das Zusehen und Mitklatschen Spaß.

Gardemädchen Sabrina Mayer faszinierte mit ihrem Tanz als Beitrag zum 22. Jubiläum der Grumbe-Karnevalisten. Markus Hildebrand stellte das Jubiläumsprogramm der Schützen vor, die ihren 125. Geburtstag feiern. Als einziger Verein konnte er sich nicht „handfest“ präsentieren. Die angebotenen Kanonenschüsse hatte Kessler dankend abgelehnt, „mit Rücksicht auf die Nachbarn“. hje

