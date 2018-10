Klage soll Lidl-Erweiterung verhindern

Um die Erweiterung des Lebensmitteldiscounters Lidl im Gewerbegebiet zu verhindern, möchte die Gemeinde Heddesheim bis vor Gericht ziehen. In der nächsten Sitzung am Donnerstag, 18. Oktober, will sich Bürgermeister Michael Kessler die Zustimmung des Gemeinderats für eine Klage beim Verwaltungsgericht Karlsruhe holen.

Diese würde sich gegen den Bauvorbescheid richten, den das Landratsamt dem Discounter Ende 2017 erteilt hat – und gegen den die Gemeinde beim Regierungspräsidium erfolglos Widerspruch eingelegt hat. Sie vertritt indes weiterhin die Auffassung, dass das Lidl-Vorhaben gegen den Bebauungsplan im Gewerbegebiet verstößt. Schließlich lässt dieser weder Neuansiedlungen noch Erweiterungen von großflächigem Einzelhandel mit so genannten zentrenrelevanten Sortimenten, darunter Lebensmittel, zu. Wie viele andere Städte und Gemeinden verfolgt Heddesheim damit das Ziel, die Nahversorgung im Ort zu sichern.

Welcher Plan gilt?

In einer ersten Version wies dieser Bebauungsplan jedoch formelle Fehler auf – was sich ebenfalls im Zusammenhang mit der Lidl-Erweiterung herausgestellt hatte. Ähnlich erging es auch anderen Kommunen: Wo Lidl-Anwälte die oft vor Jahrzehnten erlassenen Regelwerke durchforsteten, fanden sie meist irgend etwas. Zuletzt beispielsweise in Ladenburg. Die Gemeinde Heddesheim hat daraufhin also einen neuen Bebauungsplan erlassen, der im März dieses Jahres rechtskräftig wurde. Die Baurechtsbehörde ist allerdings – im Gegensatz zur Gemeinde – der Ansicht, der neue Plan sei im konkreten Fall nicht anzuwenden.

Nach Angaben der Verwaltung beabsichtigt Lidl eine Erweiterung der Verkaufsfläche um circa 300 Quadratmeter auf rund 1120 Quadratmeter. Erstmals hatte das Unternehmen deshalb vor rund fünf Jahren eine entsprechende Bauvoranfrage eingereicht. Seither geht die Sache zwischen dem Discounter, der Gemeinde, den Baurechtsbehörden und den Gerichten hin und her.

Grabungen im Neubaugebiet

Erneut auf der Agenda steht in der Oktober-Sitzung des Gemeinderats zudem das Thema archäologische Grabungen im Neubaugebiet Mitten im Feld II. Erst im September hatten die Räte einen „Nachschlag“ von knapp 100 000 Euro zur weiteren Untersuchung öffentlicher Flächen gewährt, nun soll die Grabungsfirma auch auf einigen privaten Flächen mögliche Bodendenkmäler retten. Das Landesamt für Denkmalpflege schlägt dafür ausgewählte „Cluster“ von insgesamt 2,5 Hektar vor. Der zeitliche Aufwand wird auf 18 Wochen geschätzt, das Pauschalangebot der Grabungsfirma beläuft sich auf 330 000 Euro. Insgesamt beziffert die Verwaltung die Kosten für die archäologischen Untersuchungen und Grabungen im Neubaugebiet auf rund 650 000 Euro. Die Gemeinde übernimmt die Vorfinanzierung, zahlen müssen letztendlich alle Grundstückseigentümer, mit denen der Erschließungsträger am Ende alles abrechnet.

Es geht ums Geld – auch in den übrigen Tagesordnungspunkten der Sitzung. So plant die Verwaltung unter anderem, die Pachtpreise für ihre Äcker und Wiesen um durchschnittlich rund zehn Prozent zu erhöhen. Statt zwischen 1,30 Euro (Wiese) und 2,30 Euro (Acker Bodenklasse I) fielen dann ab 2020 zwischen 1,45 Euro und 2,55 Euro je 100 Quadratmeter an Pacht an. Die Preise seien seit 1982 unverändert geblieben, schreibt die Verwaltung in den Sitzungsunterlagen.

Eine Anpassung soll es zudem bei den Zählergrundgebühren in der Wasserversorgung geben – je nach Zähler in der Höhe zwischen fünf und 60 Cent pro Monat. Hintergrund ist die Neukalkulation der Gebühr, die unter anderem die Kosten für die Anschaffung und den Einbau decken soll.

