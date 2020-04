Klasse 6a heute im Fernsehen

Die Heddesheimer können mitfiebern: Die Klasse 6a der Karl-Drais-Gemeinschaftsschule Heddesheim ist am Donnerstag, 23. April, ab 19.25 Uhr im Fernsehen zu sehen. In der KiKA-Show „Die beste Klasse Deutschlands“ wetteifern die Schülerinnen und Schüler im Duell mit der 6b des Gymnasiums Riedberg aus Frankfurt um den Tagessieg.

Insgesamt 32 Klassen aus ganz Deutschland treten gegeneinander an, um „Die beste Klasse Deutschlands“ zu werden. Wie der Sender in einer Pressemitteilung erläutert, wird die erste Runde von Deutschlands größtem Schulquiz in 16 Shows seit dem 6. April, immer von Montag bis Donnerstag um 19.25 Uhr und im Online-Angebot bei kika.de sowie der Mediathek-App „KiKA-Player“ gezeigt. Im TV-Studio ermitteln Moderator Malte Arkona und Kim Unger, die Expertin für Experimente, bei den Shows die Klassen, die es in die Wochenfinal-Shows schaffen.

Produktionsstart war Ende Februar, Anfang März war die komplette erste Runde produziert. „Doch kurz darauf fiel die Entscheidung, alle bisherigen Planungen zu ändern“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Produktion der Finalrunden des Wettbewerbs wurde vorerst wegen der Verbreitung des Coronavirus zum Schutz der Schüler eingestellt. Eine finale Gewinnerklasse wurde daher noch nicht gekürt – es bleibt also spannend.

Die 6a der Karl-Drais-Schule ist eine Inklusionsklasse, die sogar schon einen eigenen Song aufgenommen hat: „Ich versteh’ nicht alles, aber bitte red’ weiter.“ red/agö

Info: www.kika.de/die-beste-klasse-deutschlands

