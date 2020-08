Klaus Schneider zeigt Skulpturen aus Holz

In der 14. Folge seiner Online-Vernissagen präsentiert der Kunstverein Heddesheim im Internet Bilder der Skulpturen von Klaus Schneider. Der Heddesheimer arbeitet seit 2012 mit alten Hölzern, die bereits von der Natur ungewöhnlich und bizarr geformt wurden, wie es in der Informationen über den Künstler heißt. „Beim Bearbeiten werden die unwesentlichen Teile des Holzes solange entfernt, bis die Struktur des gewachsenen Holzes die Skulptur freigibt“, schreibt der Kunstverein. Auch Schichtholzplatten, aus denen bei der Bearbeitung plastische Formen entstehen, gehören demnach zu Schneiders bevorzugten Materialien. In seinen neueren Arbeiten beschäftigt er sich mit Händen – teils realistisch, teils abstrakt oder fast surreal. Die Präsentation wird vom 16. bis zum 24. August im Internet auf der Startseite des Heddesheimer Kunstvereins gezeigt. red/agö

© Mannheimer Morgen, Freitag, 14.08.2020