Kleine Bläser entlocken der großen Tuba Töne

„Ich hoffe, ihr erlebt heute Nachmittag etwas!“ Mit diesen Worten begrüßte Ute Rojek-Hisge acht Mädchen und Jungen zum Ferienspiel beim Evangelischen Posaunenchor Heddesheim.

„Kleine Bläser – großes Blech“ lautete das Motto des Nachmittags. Rojek-Hisge führte die jungen Bläserinnen und Bläser in die hohe Kunst des Musizierens mit Blech-Instrumenten ein. Zuerst jedoch legte sie ein paar Verhaltensregeln fest. Schließlich hatten Musiker des Posaunenchors die Instrumente für den Nachmittag zur Verfügung gestellt und sollten sie bei der Probe am Abend wieder unversehrt vorfinden. Was natürlich auch klappte.

„Wie entstehen Töne?“, fragte sie in die Runde und erklärte den Unterschied zwischen Naturton-Instrumenten (mit begrenztem Tonumfang) und Instrumenten, bei denen sich Töne durch drücken von Klappen oder Ventilen verändern. Und, am Beispiel eines Jagdhorns, wie die Luft durch die schwingenden Lippen des Musikers zu Tönen wird. . Interessiert folgen die Kinder den Erklärungen. Dann durften die Teilnehmer selbst ran. Und obwohl sich einige zum ersten Mal an Tuba und Posaune, Horn oder (Schlauch-)Trompete versuchten: Töne mit den nicht ganz einfach zu spielenden Instrumenten brachten sie alle hervor.

In der Pause gibt es Eis

Rojek-Hisge, selbst seit 50 Jahren im Posaunenchor, ist ihre Begeisterung für Blechinstrumente anzumerken. Die Teilnehmer des Ferienprogramms hatten dementsprechend keinerlei Berührungsängste mit den teils riesigen Instrumenten. Selbst die Tuba, die der kleinste Teilnehmer um gerade einmal zehn Zentimeter überragte, hatte nichts Einschüchterndes. Munter versuchten alle, dem Instrument Töne zu entlocken. Und alle waren erstaunt, dass dies sogar leichter funktionierte als bei den kleinen Instrumenten wie etwa der Trompete. Nach rund zwei Stunden inklusive einer kleinen „Eis-Pause“ war der Blech-Blas-Nachmittag auch schon wieder vorbei – aber alle um eine musikalische Erfahrung reicher. dithu

