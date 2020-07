Kleine Kerwe trotz Corona

Seit den Weihnachtsmärkten in Mannheim und Darmstadt mussten sie warten, bis die Schausteller wieder ihre Karussells und Buden aufstellen konnten. Wegen der Corona-Pandemie sechs Monate kein Verdienst, kein Fasnachtsmarkt, keine Maimess. Die Gemeinde Heddesheim hat der Familie von Randy und Diana Blum jetzt ein Gelände am Badesee zur Verfügung gestellt, wo die Truppe in dieser Woche einen kleinen Vergnügungspark aufgebaut hat. Unter Auflagen und genauer Hygieneverordnung kann ab Montag die Mini-Kerwe starten.

„Wir saßen mit Sorgen und Kummer daheim“, berichten Randy und Diana Blum. „Der Stillstand hat an uns gezehrt, wir wollten was tun, konnten aber wegen Corona nicht“, seufzt Cousin Michael Feix, der zusammen mit seiner Frau Martina einen Süßwarenstand betreibt. Alle gehören sie zu einer großen Familie: „Elf Männer und Frauen, sieben Kinder, bis zur Oma, ein reiner Familienbetrieb“, erzählt Diana Blum.

„Sind sehr dankbar“

Von den Rücklagen hätten sie in den vergangenen Monaten gelebt. „Doch die sind mittlerweile weg“, sagt Randy Blum. Doch jetzt habe ihnen Heddesheim mit Bürgermeister Michael Kessler die Chance geboten, hier ihren kleinen Rummelplatz aufzubauen. „Dafür sind wir sehr dankbar, die Gemeinde hat auch für die Infrastruktur gesorgt, Strom, Wasser, die Toilettenhäuschen, der Bürgermeister hat uns sehr unterstützt“, ergänzt Daniela Blum. Man kennt sich von der Kerwe am Rathaus, so kam der Kontakt zustande.

Einen Kettenflieger haben sich die Blums aus Karlsruhe „von einer guten Freundin“ besorgt, ein Kinderkarussell ist nagelneu und soll jetzt in Heddesheim erstmals zum Einsatz kommen. Ein weiteres Fahrgeschäft für die Kleinen steht auch am Platz. Dazu kommen der Süßwarenstand von Michael und Martina Feix, eine Schießbude, Ballwerfen, eine Pfeilbude, ein Stand mit Crêpes und Waffeln, Entenangeln sowie ein Holzkohlen-Schwenkgrill mit Ausschank diverser Getränke.

Auf die Corona-Hygiene achtet das Heddesheimer Ordnungsamt, Besucher müssen keine Maske tragen, für die Betreiber der Buden und Fahrgeschäfte ist Mund- und Nasenschutz vorgeschrieben. „Wir desinfizieren jedes Karussell nach jeder Fahrt, am Kettenflieger hängt nur die Hälfte der Gondeln, und wir achten auf Abstand 1,50 Meter,“ sagt Diana Blum. Bei den Toiletten stehen Desinfektionsspender innen und außen. Und jeder Besucher muss beim Betreten des Geländes Name und Adresse hinterlassen. „500 Gäste dürfen wir reinlassen“, betont Randy Blum. Auch Firmenfeiern seien möglich, ein Heddesheimer Fußballverein habe sich bereits für Mittwoch mit 100 Leuten angemeldet.

