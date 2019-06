Kleine Paradiese mit Liebe gepflegt

Nicht nur am bundesweiten „Tag des Gartens“ sind Zaungäste bei den Heddesheimer Gartenfreunden willkommen, auch an anderen Tagen steht die „grüne Insel“ für jeden offen. Die Wege, die zu den insgesamt 54 Gärten führen, heißen Sonnenschein, Morgenröte oder Regenbogen und lassen die Besucher in Träumerei fallen. Dieser Garten Eden liegt etwas außerhalb der Gemeinde Heddesheim, umgeben von Feldern mit Blick auf den Odenwald und schon diese Lage bietet für den gestressten Bürger Natur und Erholung pur.

Jeder Garten umfasst rund 30 Quadratmeter. Doch solange die Satzung der Kleingärtner, in der die Nutzung von jeweils einem Drittel Gemüse, Begrünung und Bebauung festgelegt ist, eingehalten wird, sind dem Einfallsreichtum an Gestaltung keine Grenzen gesetzt. „Jedes Grundstück verfügt über Wasser und auch Strom, eine eigene Toilette gibt es aber nicht“, informiert der Vorsitzende des Vereins der Gartenfreunde Michael Wühler beim Tag des offenen Gartens interessierte Besucher, die das gute Wetter an dem Pfingstsonntag zu einem Ausflug zur grünen Insel nutzten. „Wir haben eine Warteliste und das Interesse nach einem Grundstück ist vorhanden“, bestätigt er. Es gebe Jahre, in denen man den Anwärtern keinen Garten vermitteln könne, aber auch Jahre, in denen es eine Fluktuation gebe.

Es gebe immer auch Bewerber, die sich anfänglich über ihre Zuteilung freuen, doch aber schnell erkennen müssen, dass darin auch viel Arbeit und Schweiß steckt. „Die geben dann schnell wieder auf“, lacht er. Er freue sich, dass auch gerade junge Familien sich für ein Grundstück entschieden haben. Diesen Trend wolle man als Verein weiter stärken. Die meisten Pächter hegen und pflegen ihr kleines Paradies seit vielen Jahren und es wird auch an die nächste Generation weiter gegeben.

Seit gut 13 Jahren verbringt hier Familie Kniebernig jede Minute ihrer Freizeit. Eine kleine Pforte, an der ein Briefkasten hängt, führt zu einen Rückzugsort. „Wir haben hier keinen zweiten Wohnsitz, eingeworfen wird nur die Vereinspost“, stellt sie klar. Neben Säulenobst wie Äpfel und Birnen liebt die Pächterin ihre herrlichen Rosen. Stolz zeigt sie ihre Katzenminze, die besonders von den Bienen umschwärmt wird. „Im Sommer sind wir jeden Tag hier draußen, es ist wie im Urlaub“.

Seit gut 20 Jahren gestaltet mit großer Liebe zum Detail Hilde Wiesenmayer ihr kleines Paradies. Sie ist Leiterin der 13 Mitglieder umfassenden Frauengruppe, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, den Vorstand bei den Festen mit allerlei Schlemmereien wie selbst gebackenen Kuchen zu unterstützen. Stolz zeigt sie ihr Gemüsebeet, in dem alles angebaut wird, was eine Familie benötigt. Chemische Spritzmittel kommen bei ihr nicht zum Einsatz. Ich bekämpfe Schädlinge mit einer angesetzten Brennessel-Lauge“, erläutert sie. Eine Augenweide ist der Teich mit Goldfischen und den dort üppig gedeihenden Seerosen.

„Ich hatte auch schon Besuch von Reihern, die sich an den Goldfischen ran machten“, klagt sie und so habe sie de Teich mit einem Rost abgedeckt. Auch wenn es auf dem Grundstück immer etwas zu arbeiten gebe, bleibe ihr noch genügend Zeit, um die Ruhe zu genießen und um zu lesen. „Sitzt da nicht ein Frosch auf dem Seerosenblatt“, fragt erstaunt ein Besucher, der den Garten der Familie Fred Böttcher voller Bewunderung bestaunt. Tatsächlich auf dem Blatt inmitten des wunderhübschen Teichs hat sich ein Frosch auf der Jagd nach Mücken niedergelassen.

