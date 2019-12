Kleiner Engel erhält Hilfe der Zuschauer

Da hat die Gemeindebücherei Heddesheim zum letzten Termin im Jahr einen guten Riecher bewiesen. Mit dem Stück „Engel Max, der immer zu spät kam“ lieferte das Figurentheater „compania t“ aus Bremen eine gelungene Vorstellung im „Pflug“ des Bürgerhauses ab. „Das hast du gut gemacht!“, rief ein kleiner Zuschauer nach der Veranstaltung dem Schauspieler und Mitbegründer der Bühne, Pablo Keller, zu.

Das Stück stammt aus der Feder von Andrea Schwarz, die 1955 geboren wurde. Sie war viele Jahre in der Gemeindearbeit in Viernheim tätig. Und sie ist ausgebildete Industriekauffrau und Sozialpädagogin. Ehrenamtlich war sie bei einigen Projekten der Mariannhiller-Schwestern in Südafrika, heute ist sie als gefragte Referentin tätig. Sie ist pastorale Mitarbeiterin im Bistum Osnabrück und wohnt in Steinbild im Emsland. Andrea Schwarz gehört zu den meistgelesenen christlichen Autorinnen unserer Zeit. Und das merkte man dem Stück auch an.

Die Geburt von Jesus stand im Mittelpunkt der Geschichte. Kindgerecht war das Stück verpackt, und dank der eingespielten Musik und eines zeitweiligen Schattenspiels kam keine Langeweile auf. Die Kinder bestaunten den goldenen Mantel von Michael, dem Fürsten der himmlischen Heerscharen. Er sang mit den kleinen und großen Zuschauern „Halleluja“ und brachte es fertig, das größte „Lobpreisen“ durchzuführen. Beim Singen bemerkte Keller: „Die Kleinen können es schon recht gut, die Großen müssen noch üben.“

Der sprichwörtliche Funke sprang vom Akteur und dessen Engel auf der Bühne sofort zu den Zuschauern über. Der Stimmwechsel des Schauspielers sorgte für Abwechslung und fesselte die Kinder. Die Kleinen gaben gute Tipps, wie der Engel der alten kranken Frau helfen konnte – und die Erwachsenen staunten über die interessanten Kommentare und wertvollen Hinweise. Die Kids waren gefordert, zeigten viel Phantasie und wurden so zu regelrechten Mitspielern.

Die Neugierde war auch nach dem Stück noch riesengroß. Wer wollte, durfte die Engelspuppe streicheln und Fragen an Pablo Keller stellen. Karin Ruland von der Gemeindebücherei zeigte sich begeistert über die Aufführung und hofft, das die Veranstaltungen der Gemeindebücherei auch im kommenden Jahr gut besucht werden. diko

