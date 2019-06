KliBA hilft beim Energiesparen

Was Hauseigentümer bei energiesparender Modernisierung und Mieter beim Energiesparen tun können, das erfahren sie bei einer kompetenten und kostenfreien Initialberatung von der KliBA. Sie ist eine erste Orientierungshilfe und hilft bei der Umsetzung der Energiesparziele, auch mit Hilfe verschiedener staatlicher Fördermöglichkeiten. Dabei geht es unter anderem um Themen wie zeitgemäße Wärmedämmung, Lüftung, Altbausanierung, Wärmepass und Passivhausbauweise. Heimliche „Stromfresser“ kann das Strommessgerät aufspüren, das kostenlos auszuleihen ist. Die nächste Beratung vor Ort im Alten Rathaus Heddesheim findet am Dienstag, 25. Juni, zwischen 14 und 16 Uhr statt. Telefonisch erreichbar ist die Kliba unter der Rufnummer 06203/10 12 32 oder 06221/99 87 5-0, oder per E-Mail (info@kliba-heidelberg.de). red

