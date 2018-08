Knöllchen jetzt digital

Anzeige

Das ePayment-Modul wurde vom kommunalen Rechenzentrum ITEOS mit Sitz in Stuttgart eingerichtet und kann für die Zukunft auch für andere Bezahlvorgänge genutzt werden. So ist geplant, dass z.B. auch die Bestellung von Personenstandsurkunden wie Geburtsurkunden oder Heiratsurkunden oder auch andere Bezahlvorgänge der Gemeinde Heddesheim an das ePayment-Modul angebunden werden. red/hje

