Konfis spenden 2000 Euro für Flüchtlinge im Jemen

Anzeige

„Menschen wir euch, brauchen wir“, sagte Peter Ruhenstroth-Bauer von der UNO-Flüchtlingshilfe zu den 23 Konfirmanden in der evangelischen Kirche in Heddesheim. Der Geschäftsführer der weltweit tätigen Organisation war eigens in die Kurpfalz gekommen, um in Heddeshei m einen Scheck in Höhe von 2 000 Euro in Empfang zu nehmen. Erarbeitet hatten das Geld die Konfirmanden durch das Einsammeln der Christbäume Mitte Januar.

„Es gab eine Diskussion der Konfis, wer das Geld erhalten soll. Die Wahl fiel auf die Flüchtlingshilfe im Jemen“, informierte Kirchengemeinderat Thomas Joachim, der bei der Übergabe dabei war. „Im Jemen herrscht die größte humanitäre Katastrophe der Welt. 19 Millionen Menschen brauchen Hilfe“, erklärte Ruhenstroth-Bauer bei seinen Ausführungen. Die Nothilfe für die Bevölkerung in den umkämpften Regionen werde immer schwieriger und gleichzeitig immer dringender. Durch den andauernden Konflikt wachse die Armut. Große Teile der Infrastruktur seien zerstört und die Wirtschaft zusammengebrochen.

Die Konfirmanden hörten, dass viele Menschen in dem Krisengebiet keinen Zugang zu sauberem Wasser haben. Es fehlt an ausreichender Nahrung und medizinischer Versorgung. „Für mehr als die Hälfte der Bevölkerung im Jemen stehen nicht genügend Lebensmittel zur Verfügung. Davon sind besonders die Flüchtlinge im eigenen Land betroffen“, berichtete Ruhenstroth-Bauer und ergänzte in Richtung der Konfis: „Ich finde es von euch ausgesprochen bewundernswert, da ihr damit auch Gleichaltrigen helft“.