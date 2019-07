Konrektor lobt „netten Haufen“

„Mit diesem Abschluss habt ihr einen ersten wichtigen Schritt in Richtung Selbständigkeit und Erwachsenwerden gemacht, doch euer Weg geht weiter“, sagte Konrektor Robert Rodenberg zu den Entlass-Schülern der 9. Klasse bei der Feierstunde der Karl-Drais-Schule in Heddesheim. Er skizierte den Weg, der in Leutershausen begann, zahleiche Lehrerwechsel mit sich brachte und nun zu einem guten Ende führte. Er lobte den „netten Haufen“ und sagte im Auftrag aller Lehrer: „Das habt ihr wirklich gut gemacht.“

Rodenberg freute sich, dass auch ehemalige Lehrkräfte gekommen waren und so den Schülern die Ehre erwiesen. „Von vier Schülern verabschieden wir uns heute. Ihr geht einen anderen Weg, den in die Berufswelt“, so Rodenberg. „Wenn wir diese Menschen als Klasse vor uns sehen, stellen wir fest, aller Einsatz und alle Energie, die wir in euch gesteckt haben, haben sich gelohnt.“ Er sehe 25 liebenswerte junge Menschen vor sich stehen. „21 Schülerinnen und Schüler bleiben der KDS treu und gehen mit uns als 10. Klässler in das kommende Schuljahr“, darauf freut sich Rodenberg. Josy Gogolin und Marc Ditrich führten durch das Programm, bei dem Bilder der vergangenen fünf Jahre die Entwicklung der Schülerinnen und Schüler zeigte. Erinnerungen weckte der Film der Abschlussfahrt, die nach Südtirol führte.

„Viel Power und gute Laune“

Birgit Reger, die Klassenlehrerin der 9. Klasse, plauderte schmunzelnd aus dem Nähkästchen. „Ihr hattet viel Power und gute Laune, überhaupt wenn ihr das Klassenzimmer zur Sportstätte verwandeltet.“ Bälle aus Papier flogen durch den Raum, kleine Rangeleien fanden statt. „An der Konfettimenge unter den Bänken konnte ich ermessen, wie erfolgreich mein Unterricht war.“ Reger dankte allen Menschen, die den erfolgreichen Weg der Jugendlichen begleiteten.

Für den Elternbeirat sprach Magla la Luna und zitierte einen Udo Jürgens Song: „Die Zeit, die uns verband ist nun zu Ende.“ Mit einem Blumenstrauß dankte sie den Lehrerinnen für ihren Einsatz.

Für die beste Gesamtleistung wurde Josephine Gogolin belohnt. Weitere Top-Leistungen brachten: im künstlerischen Bereich Andrej Keil, besonderes soziales Engagement zeigten Lukas Bordt und Sayman Wolf. Im sprachlichen Bereich überzeugte Josephine Gogolin mit hervorragenden Leistungen. Im Fach Mathematik glänzte Jannis Hertel. Marc Ditrich und Niklas Volk zeigten besonderes Engagement im Bereich Technik bei schulischen Veranstaltungen. Paul Hannig wurde für seinen Einsatz im IT-Bereich belobigt. Höhepunkt war die Übergabe der Zeugnisse an die Schüler. Mit einem Sektempfang endete die kurzweilige Feierstunde.

