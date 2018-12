Konzert eröffnet Jubiläum

Bereits am Sonntag, 16. Dezember startet der Sängerbund Heddesheim in sein 150. Jubiläum, das im kommenden Jahr gefeiert wird. Vorsitzender Hans Siegel erklärt: „Wir beginnen im Dezember mit der Weihnachtsgeschichte, das passt zeitlich sehr gut. Damit sind im nächsten Jahr die Termine nicht so geballt“. Dirigent Franz-Josef Siegel meint: „Da das Erlernen neuer Lieder dazukommt, haben wir genügend Luft zwischen den bereits festgelegten Terminen“.

Die Chöre des Sängerbunds sind beim Neujahrsempfang der Gemeinde, dem Festbankett am 6. April, dem Sommerfest am 30. Juni und der Ehrungsmatinee im Spätjahr gut ausgelastet. In der katholischen Kirche St. Remigius wird von dem Frauen- und Männerchor ein weihnachtliches Konzert aufgeführt. Dazu kommen Josefa Kreimes, Sopran, Simone Mack, Mezzosopran, dem Duo Panajotov, Violinen und Hans-Peter Weirether, Orgel, als Gastmusiker. Die Gesamtleitung des Konzerts hat Musikdirektor FDB Franz-Josef Siegel.

Ivan Mladenov dirigiert

Eine Krankheit warf Dirigent Siegel in den vergangenen Tagen aus der Bahn, er wird durch seinen Kollegen Ivan Mladenov ersetzt. „Wir haben einen erstklassigen Musiker gefunden, der mit unseren Chören bereits mehrfach geprobt hat“, informiert Hans Siegel, der ein schönes Konzert erwartet. Der Sängerbund tritt mit dem Frauen-, dem Männer- und dem gemischten Chor auf.

Daneben werden Sprecherinnen und Sprecher aus den eigenen Reihen bei der Weihnachtsgeschichte auftreten. Eigens für dieses Konzert wurde unter der Regie von Ewald Doll und Karl Boch eine Weihnachtskrippe gebaut. Das Konzert beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt zum Konzert ist frei. diko

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 13.12.2018