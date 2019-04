Kostenlose Förderung für Schüler

Der Förderverein der Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim hat beim BASF-Wettbewerb „Gemeinsam Neues Schaffen“ 12 000 Euro für sein Projekt „Gemeinsam Lernen“ gewonnen. Dessen Hauptziel ist es, Kinder mit Lernschwächen oder fehlenden Kenntnissen der deutschen Sprache kostenlos und außerschulisch zu fördern.

Bei dem Projekt kooperieren gleich mehrere örtliche Partner, wie Initiator Ciamak Abkai mitteilt: der Arbeitskreis Flucht und Asyl, die evangelische Kirchengemeinde Heddesheim, Teilnehmer des Sportprojektes „Wir Sprechen Sport“ der Turngemeinde Heddesheim und eben die Hans-Thoma Grundschule. „Im Wesentlichen geht es um Nachhilfe, Lern- und Hausaufgabenhilfe in einem geregelten, kontrollierten und ruhigen Umfeld“, erklärt Projektleiter Abkai, der zugleich Vorsitzender des Schulfördervereins ist. „Etwa fünf Prozent der Schüler in jeder Klasse der Grundschule haben eine erhebliche Lese-, Schreib-, oder Rechenschwäche“, berichtet er weiter. Für Kinder mit Flüchtlings- oder Migrationshintergrund liege der Fokus der Hilfe auf der Vermittlung der deutschen Sprachkenntnisse, da diese in allen Fächern der Schule gebraucht werden. „Das Arbeiten am Fundament im Grundschulalter ist sehr wichtig für die nachhaltige Entwicklung der betroffenen Kinder“, unterstreicht Abkai die Bedeutung der frühen Förderung. Zudem profitiere auch die Klassengemeinschaft insgesamt von einer Angleichung des Lernniveaus der Kinder.

Die Teilnahme an den Nachhilfestunden ist für die Kinder kostenlos. Als Tutoren kommen zum Beispiel aktive oder ehemalige Lehrer zum Einsatz. Insbesondere angesprochen sind aber auch Oberstufenschüler, Abiturienten oder Studenten. Denn in der alters- und interessenübergreifenden Vernetzung steckt das zweite Ziel des Projekts: „Es geht darum, das Interesse für das ehrenamtliche Engagement in der Bevölkerung zu wecken“, sagt Projektleiter Abkai. Gerade Jugendlichen fehle oft noch der Bezug zum sozialen Gemeinwesen. Daher sollen vor allem junge Menschen die Möglichkeit bekommen, als Tutoren – unter Anleitung – die Grundschüler zu unterstützen. „Um die Betreuung auch langfristig stabil zu gewährleisten, zahlen wir den Tutoren eine Ehrenamtspauschale“, erklärt Abkai, warum das Geld aus dem BASF-Wettbewerb zur Finanzierung so wichtig ist. Zudem sind für die Nachhilfelehrer Fortbildungen geplant, speziell im pädagogischen Bereich. Der Förderverein freue sich deshalb auch über weitere Spenden.

Start des Projekts „Gemeinsam Lernen“ ist zunächst mit einer Pilotphase nach den Osterferien, jeweils freitags von 14.30 bis 16 Uhr in den Seminar-Räumen der evangelischen Kirchengemeinde. Hier erweitert und professionalisiert der Arbeitskreis Flucht und Asyl sein Betreuungsangebot über die Grenzen des „Café Welcome“ hinaus. „Im nächsten Schuljahr wollen wir dann durchstarten und das Angebot auf zwei bis drei Tage die Woche erweitern“, kündigt Abkai an. agö

