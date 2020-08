Kostenloser Entspannungskurs

Eine kostenlose „Open-Air Tiefenentspannung“ bietet der Heddesheimer Meditationstrainer Mario Münzer am Samstag, 22. August, von 22 bis 23.30 Uhr beim Heddesheimer Badesee an. Die Teilnehmer erhalten dabei einen Einblick in Münzers „Tiefenentspannung mit den Solfeggio Frequenzen“, die er im kommenden Semester bei der VHS Heddesheim anbietet. Vom Treffpunkt am Badesee am Ende der Ahornstraße (Maps-Koordinaten: 49˚31’07.5“N 8˚37’24.0“E) gehen die Teilnehmer zu einer nahe gelegenen Wiese. „Der nächtliche Sternenhimmel schafft eine fantastische Atmosphäre, während wir den verschiedenen Frequenzen lauschen“, informiert der Meditationsexperte. Sitzkissen, Yogamatte oder Decke, gegebenenfalls ein Kopfkissen, etwas zu Trinken, Taschenlampe und bei Bedarf Mund-/Nasenschutz sind mitzubringen. Bei schlechtem Wetter findet der Termin nicht statt. Info hierzu am Veranstaltungstag ab 18 Uhr im Whatsapp-Status der Nummer 0176/47 27 32 26. red/agö

