Kreativität, Genuss und Kinderprogramm: All das bietet der Kreativmarkt im St. Remigius-Haus in Heddesheim am Samstag, 12. Oktober. Kunsthandwerk sowie Hand-, Näh- und Bastelarbeiten von Hobbykünstlern laden von 14 bis 17 Uhr zum Stöbern ein. Darüber hinaus können die Besucher selbst in Workshops kreativ werden. Erwachsene haben die Möglichkeit, mit Hilfe von Stempel- und Stanztechniken Gutschein-Karten oder Bilderrahmen zu gestalten oder unter dem Motto Upcycling kreativ werden. Für Kinder gibt es ebenfalls ein Bastelangebot. Selbstgebackene Kuchen und Torten versüßen den Besuch. Organisiert wird der Kreativmarkt von der Fördergemeinschaft des katholischen Kindergarten St. Remigius Heddesheim. Der Erlös aus dem Verkauf von Kuchen und Getränken kommt dem Kindergarten zugute. Der Eintritt ist frei. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 05.10.2019