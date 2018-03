„Kredite auch künftig vermeiden“

Anzeige

Sich umfassender mit der Thematik Kreditaufnahme zu beschäftigen, mahnte FDP-Fraktionschef Frank Hasselbring in seiner Rede zum Etat 2018 an. Dass 2019 und 2021 wieder Schulden gemacht werden sollen, lehnte er ab. Ansonsten stimmte er dem Haushalt zu. Er lobte die Leistungen aller Beteiligten im Jubiläumsjahr. Auch 2018 werde ereignisreich, blickte er auf die großen Investitionen. „Bildung steht für uns ganz oben auf der Agenda“, und auch die Erweiterung im Neubaugebiet „entspricht unseren Vorstellungen“. Lob fand er für Café-Neubau und Ärztehaus – allerdings sei der Stand in Sachen Facharzt-Ansiedlung „ernüchternd“. Beim Glasfaser-Ausbau forderte er Fortschritte, insbesondere fürs Gewerbegebiet. agö